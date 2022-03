Chubut sigue a paso firme en Mar de Ajó

Este miércoles se disputó la segunda jornada de competencias de la V edición de los Juegos Nacionales Evita de Playa 2022, que se desarrollan en el balneario bonaerense de Mar de Ajó, en la cual Chubut demostró que está para dar pelea arriba en los deportes por equipo, dado que cuatro de seis seleccionados ganaron sus respectivas zonas y se metieron en cuartos de final.

Tras las suspensiones del martes por la tormenta eléctrica y una postergación en la mañana del miércoles por una marejada que inundó las canchas, pasado el mediodía la actividad retomó su normal desarrollo para los deportes por equipo en el Centro de Deportes de Playa.

El seleccionado de fútbol masculino dirigido ganó su segundo compromiso por 4-2 ante La Rioja y sumada a la victoria del martes ante San Juan, ganó su zona y se aseguró un lugar en los cuartos de final. El rival se conocerá por la noche.

Con las chicas pasó algo similar. Tras el íncreíble 24-0 del debut ante CABA, las comandadas por Serverino González superaron este miércoles a Santiago del Estero por 6-1 y también ganaron su zona. Este jueves estarán jugando cuartos de final por el campeonato, aunque recién a última hora se conocerá el rival y el horario del juego.

Pasando a la disciplina del beach handball, tanto las chicas como los varones estarán en los cruces de cuartos de final. El equipo masculino venció el martes a Catamarca por 2-0 y el miércoles, por idéntico marcador a Santiago del Estero. De este modo se aseguró un lugar entre los mejores ocho del torneo, al igual que el femenino, que venció hoy a Tucumán 2-0 y sumado al triunfo del martes frente a Córdoba por 2-1, también estará en cuartos de final.

No corrieron la misma suerte los representativos de vóley. Los hermanos Mendoza (Braulio y Benjamín) debutaron por la mañana con un excelente triunfo frente a la dupla cordobesa, sin embargo, la derrota de la tarde ante Río Negro (2-0), los dejó sin posibilidades de entrar entre los mejores ocho. No obstante, seguirán jugando en busca de la mejor posición entre el 9° y 16° puesto. En tanto el binomio femenino chubutense, que había caído en su debut el martes ante Corrientes, no pudo recuperarse y perdió 2-0 ante Corrientes, quedando al márgen de la competencia.

Por último, hay que aclarar que las disciplinas dentro del agua por las inclemencias del tiempo no pudieron completarse en el día de la fecha. Se prevé que el jueves se desarrollen las últimas tres regatas del windsurf, donde Santiago Aroz se mantiene en el quinto lugar de la tabla general y compitan nuestros representantes en aguas abiertas convencional y adaptado y stand up.

DSC_0184.jpg Foto: Prensa Chubut.

DSC_0246.jpg Foto: Prensa Chubut.