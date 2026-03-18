Ciclistas chubutenses vivieron una gran experiencia en Catamarca

“El balance general es muy bueno, porque Chubut volvió a estar presente con una delegación provincial en un Campeonato Argentino, algo que no ocurría hace años”, destacó el entrenador Junior Mansilla. Participaron tres ciclistas de Puerto Madryn, tres de Trevelin, dos de Comodoro Rivadavia y uno de Trelew.

Una delegación de ciclismo de Chubut participó del Campeonato Argentino de Ruta en categorías Menores y Junior, que se realizó del 12 al 15 de marzo en la provincia de Catamarca.

El equipo estuvo compuesto por nueve ciclistas de distintas ciudades de la provincia, bajo la conducción del entrenador Junior Mansilla, con el acompañamiento de Maika Mansilla en el equipo femenino.

Participaron Xiomara Barrera (Puerto Madryn), Mahia Sánchez (Puerto Madryn), Gabriel Aranda (Puerto Madryn), Arwen Jaramillo (Trevelin), David Jaramillo (Trevelin), Thiago Cabrera (Trevelin), Maitena Perea (Comodoro Rivadavia), Tiziano Oyarce (Comodoro Rivadavia) y Axel Galdámez (Trelew).

Desde Chubut Deportes, que apoya el proyecto y posibilitó la participación en la competencia, se busca fortalecer el trabajo de preparación con vista a los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollarán en octubre en la Región de los Ríos, Chile.

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“TUVIMOS ACTUACIONES CORRECTAS”

Al regreso del viaje, Junior Mansilla dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes y trazó un balance de la experiencia vivida. “El viaje fue largo pero muy positivo, pudimos llegar bien, acomodarnos y realzar el reconocimiento de los circuitos antes de competir, lo cual fue importante para que los chicos se adapten”, comentó al inicio de la charla.

Más adelante señaló que “los chicos y chicas pudieron competir en contrarreloj individual y pruebas de pelotón, enfrentándose a un nivel muy alto, con las mejores provincias del país” y agregó que “en cuanto al rendimiento tuvimos actuaciones correctas con varios chicos, logrando terminar las pruebas y mantenerse dentro del pelotón, lo cual ya es importante, considerando el nivel y experiencia de otras selecciones. También se notó que estamos en una etapa de desarrollo, pero con muy buenas proyecciones a futuro”.

“ESTAS COMPETENCIAS SON CLAVES PARA SU CRECIMIENTO”

“Las sensaciones después de la participación son muy positivas. Los chicos pudieron vivir una experiencia nacional, entender el nivel de competencia y detectar en que aspectos tenemos que seguir trabajando. Este tipo de competencias son claves para su crecimiento”.

“EL GRUPO RESPONDIÓ MUY BIEN EN CUANTO A LA CONVIVENCIA, COMPROMISO Y ACTITUD”

Mansilla volvió a remarcar que “el balance general es muy bueno, porque Chubut volvió a estar presente con una delegación provincial en un Campeonato Argentino, algo que no ocurría hace años. Además, el grupo respondió muy bien en cuanto a convivencia, compromiso y actitud. De cara a lo que viene, vamos a seguir con la planificación enfocada en sumar más competencias y continuar el desarrollo del equipo, con el objetivo principal puesto en los Juegos Binacionales de la Araucanía en octubre”.

En el cierre, haciendo a la conformación del equipo aseguró: “estos chicos forman parte del proceso de selección, pero no es aún el equipo definitivo de Araucanía. Este tipo de competencias nos permite evaluar rendimientos y seguir definiendo al grupo que representará a la provincia”, finalizó.