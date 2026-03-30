Una parte de la historia cotidiana de Comodoro Rivadavia llega a su fin. El tradicional Kennedy Garden, uno de los bares más emblemáticos del centro, anunció su cierre definitivo luego de más de 60 años de actividad ininterrumpida

Cierra un clásico de Comodoro: el Kennedy Garden se despide tras más de seis décadas

La despedida fue comunicada a través de un breve pero sentido mensaje dirigido a sus clientes: “Informamos que Kennedy Garden cierra sus puertas. Agradecemos que nos hayan elegido durante tantos años. Kennedy Garden, de 1965 a 2026”.

Desde su apertura en 1965, el bar supo convertirse en mucho más que un espacio gastronómico. Fue punto de encuentro de generaciones, escenario de charlas interminables, cafés compartidos y rutinas diarias que marcaron la vida de la ciudad.

Ubicado en pleno centro, Kennedy Garden formó parte del paisaje urbano y afectivo de Comodoro: desde trabajadores que iniciaban su jornada con un café, hasta amigos que encontraban allí un lugar para reunirse.

Si bien el cierre se da en un contexto económico complejo, su impacto trasciende lo comercial. Se trata de la despedida de un espacio cargado de historia, que deja una marca profunda en la memoria colectiva local.

Con su persiana baja, se va un clásico. Pero queda su legado: el de un lugar que durante más de seis décadas fue testigo de la vida misma de Comodoro Rivadavia.