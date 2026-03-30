Luego de varios días de interrupciones, este lunes 30 de marzo comenzaron a normalizarse los niveles de distribución de agua en un sector de Zona Norte de Comodoro Rivadavia, tras la finalización de los trabajos en el sub-acueducto Arenal–Ciudadela.

Se normaliza el servicio de agua en Zona Norte tras finalizar la reparación del acueducto

Según informaron desde el área de Saneamiento, durante la madrugada se completaron las tareas de relleno de las cañerías, lo que permitió iniciar el proceso de recuperación del servicio.

La normalización será paulatina, por lo que podría haber diferencias en la presión según el sector y el horario, hasta alcanzar el funcionamiento habitual en toda la zona afectada.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Sistema de Acueductos y Acuíferos solicitaron a la comunidad hacer un uso responsable del agua, a fin de facilitar la estabilización del sistema tras las reparaciones realizadas.

De esta manera, comienza a restablecerse el servicio luego de una contingencia que afectó a numerosos barrios del norte de la ciudad.