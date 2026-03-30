Rescataron a dos turistas alemanes tras horas de búsqueda en Puerto Patriada

Un operativo contrarreloj desplegado durante la noche en la zona de Puerto Patriada, en cercanías de El Hoyo, terminó con un desenlace positivo: dos turistas alemanes que se habían perdido mientras navegaban fueron hallados sanos y salvos en la madrugada del domingo.

La alerta se activó cuando se detectó la ausencia de una embarcación tipo velero en el muelle, lo que encendió las primeras sospechas y motivó un amplio despliegue de búsqueda. Del operativo participaron efectivos policiales, Protección Civil y Bomberos Voluntarios, quienes coordinaron tareas de rastrillaje tanto en el agua como en sectores cercanos de acampe.

Durante varias horas, los equipos recorrieron distintos puntos del lago Epuyén en embarcaciones, en un operativo marcado por la incertidumbre y la necesidad de dar con la pareja desaparecida.

Finalmente, cerca de las 4:00 de la madrugada, personal que patrullaba en lancha logró localizarlos a unos 200 metros de la costa.

Según confirmaron fuentes oficiales, ambos turistas se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones, lo que llevó tranquilidad tras la extensa búsqueda.

El comisario mayor Hugo Melipil, jefe de la Unidad Regional de Esquel, confirmó que la pareja “pudo ser encontrada a salvo”.

Tras el rescate, fueron trasladados al camping El Faro, desde donde posteriormente regresaron por sus propios medios a su alojamiento en la zona de Rincón de Lobos.

El operativo se dio en un escenario particular, ya que horas antes se había registrado otro hecho en el mismo lago, donde un hombre perdió la vida tras el vuelco de embarcaciones. No obstante, las autoridades aclararon que ambos episodios no están relacionados.

El exitoso rescate puso en valor el trabajo coordinado de los equipos de emergencia, que lograron resolver la situación en condiciones complejas y durante la noche.