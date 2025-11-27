Cinco pesos pesados no seguirán en River

Son cuatro héroes del título de la Libertadores 2018, como “Nacho” Fernández, Milton Casco, “Pity” Martínez y Enzo Pérez, además de Miguel Angel Borja.

Aunque River Plate ya cerró su calendario oficial, el plantel volvió a entrenarse con una noticia que, aunque esperable, sacudió la jornada. Marcelo Gallardo les confirmó a varios jugadores que no continuarán en el club cuando finalice el año. La determinación alcanza a nombres de peso, incluidos cuatro protagonistas de la recordada consagración en Madrid.

Los futbolistas cuyos contratos vencen el 31 de diciembre recibieron la ratificación de que no están en los planes del cuerpo técnico para 2026. En ese grupo aparecen Ignacio Fernández (35), Milton Casco (37), Gonzalo Martínez (32), Miguel Ángel Borja (32) y Enzo Pérez (39). Aunque no existía una propuesta formal de renovación, este jueves Gallardo les comunicó la decisión personalmente.

Más allá del caso de Borja -que, con 62 goles, quedó 27° entre los máximos artilleros del club-, el resto deja una huella profunda en la historia riverplatense. Son cuatro titulares de la final ganada a Boca en 2018 y uno de ellos, el “Pity” Martínez, bicampeón de América.

El desenlace no es el esperado para jugadores que marcaron una época: el discreto 2025, sumado a un 2024 irregular, opacó para algunos hinchas su dimensión real, aunque el reconocimiento parece inevitable con el paso del tiempo.

Además de los futbolistas que no seguirán, Gallardo también le comunicó a Sebastián Boselli que no será prioridad en el armado del plantel, por lo que la dirigencia buscará una salida. En paralelo, finaliza el préstamo de Federico Gattoni, quien deberá regresar a Sevilla tras casi no sumar minutos.

El caso de Giuliano Galoppo es diferente: no se cumplieron los objetivos que activaban la compra obligatoria, pero River pretende adquirir su pase. Sao Paulo, dueño de su ficha, estaría interesado en incorporar a Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

El ciclo de Paulo Díaz también parece concluido. Después de seis años y medio, el chileno quedó marginado de las dos últimas convocatorias. Su continuidad depende de que llegue una oferta satisfactoria, ya que tiene contrato vigente hasta 2027.

Por otra parte, tres jugadores que el club desea retener podrían evaluar propuestas para buscar nuevos rumbos: Facundo Colidio, Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos. Si aparece un interesado, no se descarta que alguno de ellos emigre.