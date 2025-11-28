Argentina dio el primer paso hacia el Mundial de Qatar

La Selección Mayor Masculina derrotó este jueves como visitante a Cuba por 80-68 en su estreno por las ventanas clasificatorias. Corbalán y Cáffaro, las figuras. El lunes, en Obras ante el mismo rival.

Primer paso positivo para Argentina en su camino hacia el Mundial de Qatar 2027. Por la primera fecha de las ventanas clasificatorias, el Seleccionado Nacional de básquet venció a Cuba por 80-68 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Gonzalo Corbalán fue el máximo anotador y Francisco Cáffaro fue determinante en la pintura con un doble-doble. Mateo Díaz hizo su debut oficial con el equipo. El próximo juego será el lunes, 19:10 en el Estadio Obras, nuevamente ante Cuba.

Argentina comenzó marcando diferencias con su intensidad, tamaño y jerarquía, de la mano de un Francisco Cáffaro que impuso condiciones en la pintura. La dupla interior del elenco nacional le cerró los caminos a un rival que tuvo dificultades para conseguir buenos tiros. De esta manera, logró una diferencia de ocho que sostuvo hasta quedarse con el parcial por 21-13.

En el segundo cuarto, Cuba ajustó en defensa y aprovechó la rotación del plantel nacional para acortar distancias. En tres minutos empató el juego en un contexto de mucha fricción y algunas imprecisiones. Para entonces, los 12 jugadores disponibles habían visto acción en el elenco nacional. Luego de un tiempo muerto apareció la reacción de Argentina, liderados por la potencia y verticalidad de Gonzalo Corbalán. Como equipo, metió parcial de 8-0 en una ráfaga y, con una espectacular canasta del propio Corbalán en el cierre, se fue al descanso arriba 41-32.

Al regreso de los vestuarios, se mantuvo una tendencia similar. Argentina construyó una ventaja de doble dígito con el liderazgo ofensivo de Corbalán y el peso específico de su dupla interior que dominó la pintura y los tableros. Pero con el recambio, el juego cambió hacia un ritmo vertiginoso más favorable para un elenco local que descontó decididamente. Argentina respondió corriendo, de la mano de Facundo Campazzo y volvió a estirar la diferencia hasta cerrar el tercer con ventaja de doce (61-49).

En el último cuarto el seleccionado nacional tuvo la posibilidad de quebrar definitivamente el partido, pero entró en un bache de generación de juego y efectividad. Cuba aprovechó para ponerle suspenso al desenlace con empuje y acciones individuales. Pero sobre el final, los dirigidos por el comodorense Nicolás Casalánguida volvieron a imponer el ritmo, manejaron los tiempos y pusieron cifras definitivas con la receta que les resultó durante todo el trámite: el juego cerca del canasto.

Gonzalo Corbalán y Francisco Caffaro fueron los más destacados del elenco nacional. El escolta del San Pablo Burgos finalizó con 19 unidades (3/8 en triples) y siete rebotes, en tanto que el pívot de Boca Jrs aportó un doble-doble de 18 puntos y 10 tableros con alta efectividad. Argentina no gozó de una gran noche desde la larga distancia pero compensó con intensidad defensiva, la determinación en la pintura y el trabajo en los rebotes.

Debut con victoria en la primera ventana clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar 2027. La delegación volverá al país y cerrará esta tanda el lunes a las 19;10, como local ante Cuba en el Estadio Obras.

……………….

Síntesis

Cuba 68 / Argentina 80

Cuba (13+19+17+19): Reynaldo García 11, Tito Casero 4, Karel Guzmán 22, Ibrahin Hechavarría 0 y Pedro Bombino 12 (fi); Marcos Chacón 14, Marlon Díaz 4, Aldo Castel 1, Ariel Ferrán 0 y Brayan Canteros 0. DT: Onel Planas.

Argentina (21+20+20+19): José Vildoza 0, Gonzalo Corbalán 19, Nicolás Brussino 8, Juan Fernández 8 y Francisco Cáffaro 18 (fi); Alex Negrete 7, Facundo Campazzo 6, Gabriel Deck 8, Mateo Díaz 0, Lee Aaliya 6, Gonzalo Bressán 0 y Juan Bocca 0. DT: Nicolás Casalánguida.

Parciales: 13-21, 32-41 y 49-61.

Arbitros: Krishna Domínguez (México), Roberto Fernández (Costa Rica) y Julirys Guzmán (Puerto Rico).

Estadio: Coliseo de la Ciudad Deportiva (La Habana).