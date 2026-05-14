Citan a indagatoria a Lilia Lemoine por sus ataques contra Ian Moche

La diputada de La Libertad Avanza deberá presentarse el 28 de mayo ante la Justicia porteña en una causa correccional impulsada tras una denuncia de Marcela Pagano. El expediente investiga sus declaraciones públicas contra el joven activista con autismo y su madre, en un caso que ya generó repudios políticos y pedidos de sanción en Diputados.

La diputada nacional Lilia Lemoine fue citada a declaración indagatoria en una causa correccional que investiga sus agresiones públicas contra Ian Moche, el joven activista de 12 años con trastorno del espectro autista que ganó notoriedad por sus intervenciones sobre discapacidad y por sus cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei.

La medida fue dispuesta por el fiscal porteño Hernán Biglino, quien convocó a la legisladora de La Libertad Avanza para el próximo 28 de mayo. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque libertario y hoy enfrentada políticamente con el oficialismo.

El expediente busca determinar si Lemoine incurrió en la figura contravencional de “maltrato”, prevista en el artículo 55 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que sanciona conductas vinculadas a hostigamientos, humillaciones o ataques a la dignidad de otra persona.

La causa se originó luego de una serie de declaraciones televisivas y publicaciones en redes sociales en las que la diputada puso en duda el diagnóstico de Ian Moche y apuntó directamente contra su madre, Marlene Spesso. En una entrevista televisiva emitida por LN+, Lemoine sostuvo que al menor lo hacían “actuar de autista” y afirmó que Spesso “no está bien de la cabeza”.

La legisladora también aseguró que el caso del joven “es un negocio para el kirchnerismo” y vinculó su exposición mediática con una supuesta utilización política. Los dichos generaron incomodidad incluso dentro del propio programa televisivo donde fueron pronunciados y rápidamente provocaron una fuerte reacción pública.

Lejos de retractarse, Lemoine redobló sus cuestionamientos en redes sociales. Desde su cuenta de X acusó a la madre del menor de “usar” a su hijo “para figurar” y “ganar plata”, mientras insistía en que sus críticas no estaban dirigidas al niño sino a su entorno familiar.

La respuesta de Ian Moche llegó a través de un video publicado en Instagram, donde relató el impacto emocional que tuvieron las declaraciones de la diputada sobre él y su familia. “Fue feo, nos angustió un poco”, expresó el joven, aunque pidió que el foco no quedara solamente en el conflicto personal sino en la situación de las personas con discapacidad y la discusión por la emergencia en discapacidad.

El conflicto escaló pocos días después, cuando Ian Moche, patrocinado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, presentó un pedido formal ante la Cámara de Diputados para que se evaluara la aplicación de sanciones disciplinarias contra Lemoine e incluso una eventual expulsión del cuerpo por “inhabilidad moral”.

En paralelo, distintos legisladores de bloques opositores impulsaron un proyecto de resolución para expresar un “enérgico y categórico repudio institucional” a los dichos de la diputada libertaria. Entre los firmantes aparecieron referentes de espacios enfrentados entre sí, desde Unión por la Patria hasta sectores dialoguistas y exaliados del oficialismo, en una señal del amplio rechazo político que generó el episodio.

El caso reactivó cuestionamientos sobre el estilo confrontativo de una de las dirigentes más cercanas al Presidente. En los últimos meses, Lemoine quedó envuelta en varias polémicas públicas, desde cruces internos con Victoria Villarruel hasta disputas mediáticas con periodistas e influencers libertarios, mientras consolidaba un rol central dentro de la estrategia digital y parlamentaria del oficialismo.