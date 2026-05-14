Un particular desentendimiento por una letra de diferencia tuvo lugar en el ciclo que conduce Guille Aquino en el canal de streaming Vorterix. Mirá.

Buscaban hablar con un ufólogo sobre aliens y la producción del programa llamó a un "urólogo"

Un blooper desopilante en el programa de streaming "Y qué" -que conduce Guille Aquino en Vorterix- se volvió viral en cuestión de horas. Y es que la producción del ciclo cometió una confusión fonética digna de un sketch: llamaron a un urólogo en lugar de a un ufólogo.

El equipo estaba debatiendo sobre los archivos del Pentágono y la vida extraterrestre. Para darle "seriedad" al tema, quisieron contactar a un experto en OVNIS (ufólogo). Fue entonces cuando la producción consiguió un número, hicieron la conexión y presentaron al invitado con toda la pompa.

Sin embargo, al saludar, Aquino preguntó sin rodeos: "¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?". Inmediatamente, el hombre aclaró el malentendido: "Yo soy urólogo, no ufólogo". Ante esto, Aquino y el resto del panel, entre ellos Lucía Iácono, estallaron en risas al darse cuenta de que tenían en línea a un especialista en vías urinarias para hablar de marcianos.

Lejos de cortar la comunicación con vergüenza, aprovecharon el momento y, con el humor ácido que caracteriza a Guille, terminaron haciéndole algunas consultas médicas al doctor, transformando un error de producción en uno de los mejores momentos de streaming del año.

Como era de esperarse, el clip inundó las redes sociales con el remate del médico: "Ufólogos son los de los platos voladores, yo veo riñones y vejigas".