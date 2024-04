Citó a un bot para celebrar la caída de precios, pero la cuenta aclaró que usa datos falsos

A casi cuatro meses de haber asumido el gobierno, el presidente Javier Milei aseguró esta noche que su batalla contra la inflación llegará a buen puerto a partir de las medidas aplicadas. En ese contexto, sorprendió al contar que mira una cuenta de "X", ex Twitter, para seguir la variación de los precios. Sin embargo, el bot aclaró que no publica datos verdaderos.

En una extensa entrevista en radio Neura, el mandatario se refirió a la situación económica que atraviesa el país, donde se combina una fuerte recesión con la constante suba de precios. En ese sentido, señaló que "el 70% de los argentinos no tienen dudas" que el combate contra la inflación será exitoso, una expectativa que dijo compartir ampliamente: "Yo no tengo ninguna duda".

Al explicar como funciona la formación de precios, el mandatario dijo que las empresas fijaron valores pensando en un dólar a $3000, expectativas que finalmente no se cumplieron. En esa línea, aclaró que "no es que el dólar determina el precio, sino que sus expectativas estaban en una escala nominal mucho más alta. Entonces, Toto (Luis Caputo) lo que hizo fue explicarles: ‘Ustedes hicieron esto pensando en este mundo, en rigor, su escala nominal está mal. Se van a quedar con una escala nominal más alta que la verdadera y eso genera una recesión”.

A continuación, el entrevistador Alejandro Fantino le preguntó al presidente cuál había sido la reacción de los supermercadistas. Y la respuesta sorprendió porque invitó a mirar las publicaciones en "X" de la cuenta @bot_jumbo para argumentar que desde entonces hubo "caída de precios". "Pasamos de 5,22% a -4,52%. Se va a derrumbar la tasa de inflación", le dijo al conductor.

“¿Vos te guías por eso?”, le consultó el periodista, a lo que el mandatario respondió: “Yo estoy mirando los números todo el tiempo, Alejandro”.

Sin embargo, minutos después llegó una sorpresa aún mayor cuando la mencionada cuenta publicó un video del segmento de la entrevista de Milei y explicó que los datos que utiliza son falsos.

"Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo", dijo en primer lugar el autor anónimo de la cuenta. Y luego agregó: "Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega. Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1…".

En otro tramo de la entrevista, el mandatario admitió que "el 75% de los argentinos entiende que estamos peor", pero afirmó que actualmente tiene una valoración positiva de su gestión. "Cuando nosotros asumimos, solo el 20 por ciento creía que en los próximos 6 meses íbamos a estar mejor, en enero saltó a 30, en febrero a 40, y hoy es de 50 por ciento", dijo.

En otro tramo de la entrevista con el programa de Alejandro Fantino, el mandatario dijo que bajará la inflación porque en el gobierno "trabajamos como enanos" y señaló que no tiene dudas en que así será. "El 70% de los argentinos no tienen dudas. Yo no, ni en pedo, no tengo ninguna duda", enfatizó.

Analistas esperan que la inflación siga en dos dígitos para marzo y abril

Las proyecciones actualizadas de los analistas de la City reflejaron una reducción de las expectativas de inflación para los próximos meses y para el acumulado de 2024. Sin embargo, se mantienen en niveles superiores a lo que el Gobierno augura y a lo que arrojan los números implícitos en la cotización de los activos financieros.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó este lunes el Banco Central arrojó que la mediana de los pronosticadores consultados prevé que tanto el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo como el de abril se mantengan en los dos dígitos. Y para el acumulado de todo 2024, espera 189,4%.

En concreto, para marzo, los analistas del REM estimaron una inflación del 12,5%, es decir, 1,8% menos que en el relevamiento anterior. Con todo, esta cifra se ubica más cerca del IPC de febrero (13,2%) que del número que ventiló el ministro Luis Caputo en su última entrevista televisiva: "En torno al 10%". El dato oficial lo publicará este viernes el INDEC, recuperó Ámbito.com