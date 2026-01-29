El líder de la Liga de Vóleibol Argentina se impuso 3-1 ante River Plate por el partido que abrió la acción este jueves en el Socios Fundadores.

Ciudad Vóley abrió el Tour 5 de Comodoro con un triunfo

Ciudad Vóley de Buenos Aires le ganó este jueves 3-1 a River Plate en el partido que puso en marcha en Comodoro Rivadavia, el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA).

El encuentro, que se jugó en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, tuvo los siguientes parciales: 25-22, 25-21, 22-25 y 26-24.

Mauro Zelayeta con 13 puntos y Sergio Soria con 11 fueron los más efectivos en el equipo de Hernán Ferraro, mientras que en los “millonarios”, Alexander Hauretche con 12 fue el mejor, seguido de Giuliano Turciti con 10 unidades.

De ese modo, Ciudad, que tiene solamente una derrota, se afirma en la cima con 36 puntos (12-1), mientras que River, sigue en el séptimo puesto con 15 unidades.

El 5º Tour continuará desde las 15 con el partido entre UPCN San Juan, el escolta que tiene la LVA, y Monteros Vóley. A las 18 jugarán Boca Juniors con Defensores de Banfield y desde las 21 cerrarán el primer día, el local Waiwen Vóley y Club Tucumán de Gimnasia.

Los partidos se pueden ver por Fox Sports, como así también por el canal de YouTube de la ACLAV.

Programa – Tour 5 - Socios Fundadores

Jueves 29/01

- Ciudad Vóley 3 / River Plate 1 (25-22, 25-21, 22-25 y 26-24).

15:00 UPCN San Juan Vóley vs Monteros Vóley Club

18:00 Boca Juniors vs Defensores de Banfield

21:00 Waiwen Vóley Club vs Tucumán de Gimnasia

Viernes 30/01

15:00 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo

18:00 Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield

21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley

Sábado 31/01

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 01/02

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.

Foto: Prensa