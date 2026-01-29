Ciudad Vóley abrió el Tour 5 de Comodoro con un triunfo

Ciudad Vóley de Buenos Aires le ganó este jueves 3-1 a River Plate en el partido que puso en marcha en Comodoro Rivadavia, el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA).
El encuentro, que se jugó en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, tuvo los siguientes parciales: 25-22, 25-21, 22-25 y 26-24.
Mauro Zelayeta con 13 puntos y Sergio Soria con 11 fueron los más efectivos en el equipo de Hernán Ferraro, mientras que en los “millonarios”, Alexander Hauretche con 12 fue el mejor, seguido de Giuliano Turciti con 10 unidades.
De ese modo, Ciudad, que tiene solamente una derrota, se afirma en la cima con 36 puntos (12-1), mientras que River, sigue en el séptimo puesto con 15 unidades.
El 5º Tour continuará desde las 15 con el partido entre UPCN San Juan, el escolta que tiene la LVA, y Monteros Vóley. A las 18 jugarán Boca Juniors con Defensores de Banfield y desde las 21 cerrarán el primer día, el local Waiwen Vóley y Club Tucumán de Gimnasia.
Los partidos se pueden ver por Fox Sports, como así también por el canal de YouTube de la ACLAV.
…………….
Programa – Tour 5 - Socios Fundadores
Jueves 29/01
- Ciudad Vóley 3 / River Plate 1 (25-22, 25-21, 22-25 y 26-24).
15:00 UPCN San Juan Vóley vs Monteros Vóley Club
18:00 Boca Juniors vs Defensores de Banfield
21:00 Waiwen Vóley Club vs Tucumán de Gimnasia
Viernes 30/01
15:00 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo
18:00 Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield
21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley
Sábado 31/01
11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors
15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club
18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley
21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate
Domingo 01/02
11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley
15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield
18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia
21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.
Foto: Prensa