Claudio Ubeda sigue como DT de Boca

La dirigencia “xeneize” ratificó este lunes al “Sifón” como entrenador en el 2026. Comenzará la pretemporada el 2 de enero en Ezeiza.

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Ubeda, fue ratificado en el cargo y seguirá dirigiendo al ‘Xeneize en la temporada 2026. El presidente del club Juan Román Riquelme decidió seguir con el plan que pensaba más allá de la eliminación en las semifinales del torneo Clausura ante Racing en condición de local, donde la continuidad de Ubeda se puso en duda por no haber estado a la altura aquella tarde de domingo.

Así, el exayudante de campo de Miguel Angel Russo -fallecido el último 8 de octubre- dirigirá al primer equipo de Boca en 2026 donde competirá en tres frentes: Copa Libertadores de América, torneo Apertura y Copa Argentina.

Un detalle a tener en cuenta es que no le harán un nuevo contrato, sino que se mantendrá el vigente, que tiene como fecha de finalización el mes de julio del 2026. De esta manera, Ubeda continuará al mando del primer equipo, su principal colaborador será Juvenal Rodríguez.

Tras el fallecimiento de Russo, Claudio Úbeda quedó como entrenador principal del Xeneize y desde entonces dirigió al equipo en ocho ocaciones con seis victorias y dos derrotas. Su triunfo más importante fue por la fecha 15 del torneo Clausura ante River. Aquella tarde, Boca se impuso por 2 a 0 ante el rival de toda la vida con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

A las bajas ya confirmadas de Ignacio Miramon, Cristian Lema, Frank Fabra y Esteban Rolón, se espera por la confirmación de lo qe pasará con Javier García quien finaliza su vínculo en unos días.

En cuanto a las altas se espera por la llegada de Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional de Colombia, quien ya estuvo en negociaciones con Boca pero el club “cafetero” mencionó que sigue siendo de su propiedad y está al día, que era uno de los motivos por el que podía arriba al “Xeneize”.