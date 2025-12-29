Ken Horton se sumó a Gimnasia

El plantel comodorense regresó el último sábado a los entrenamientos ya con miras a la reanudación de la Liga Nacional de Básquet.

El ala pivote estadounidense Kenneth Horton se sumó al plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que el último sábado volvió a los entrenamientos, con miras a la reanudación de la Liga Nacional de Básquet.

Horton, quien en la pasada temporada vistió la camiseta del club chubutense, se incorporó al equipo en lugar del colombiano Juan Cárdenas y del norteamericano Alahjan Banks, quienes fueron dados de baja.

Gimnasia iniciará el 2026 lejos de casa ya que el miércoles 7 visitará en Vicente López a Platense, desde las 21:10 y por TyC Sports. Mientras que luego seguirá viaje hacia Santa Fe para enfrentar a Unión y volverá a Buenos Aires, para cerrar la gira ante Obras Basket, equipo que ocupa la posición de escolta.