Ganaron Obras, San Martín e Instituto

El “Tachero” derrotó 80-72 a Platense, el “Rojinegro” superó a La Unión 91-75 y la “Gloria” le ganó el clásico cordobés a Atenas 68-57.

Con tres partidos, este viernes continuó la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, luego del mini receso por la Navidad.

En ese contexto, Obras Basket superó a Platense por 80 a 72, en El Templo del Rock. Ty Sabin (20 puntos), Juan Ignacio Brussino (16) y Federico Zezular (10) fueron los máximos anotadores del elenco de Guido Fabbris.

El dueño de casa empezó sacando una diferencia de doble dígito, como producto de la buena producción en los rebotes (13-6) y la precisión desde el perímetro (5-8 en triples). Andrew Corum (nueve unidades -3-5 detrás del arco- y seis tableros) y Sabin (ocho -2-2- y dos) estuvieron certeros con los lanzamientos, lo que permitió que el anfitrión culminara el primer cuarto arriba por 28 a 15.

La visita achicó en el inicio del segundo episodio, por medio de los aportes de Nicolás Burgos (9 tantos y 3 rebotes) y Tobías Franchela (6 y 3). Sin embargo, el “Aurinegro” recuperó la ventaja de doble dígito antes del descanso (45-35), debido a las conversiones de Zezular (8 y 2) y Marcos Delía (6 y 5).

El transcurso del tercer capítulo fue de ida y vuelta. El “Calamar” dio pelea mediante las anotaciones de Franco Smaniotti (19 puntos -5-9 detrás del arco- y cinco rebotes), Burgos (13 y 4) y Eric Flor (13 -dos-, uno y 5 asistencias). No obstante, el local respondió a través de las acciones de Sabin (20 -dos-, 6 y 5), Brussino (16 -4-6-, siete y tres) y Felipe Inyaco (6). Así, el “Rockero” concluyó dicho período al frente por 62 a 52.

En el último segmento, el conjunto de Vicente López empató el marcador en 69, ya que estuvo firme en el juego interno (55% de efectividad en dobles). Pero los de Núñez volvieron a tomar la delantera en la recta final, a raíz de una racha de 11 a 3. Cinco tantos seguidos, con volcada incluida, de Brussino y los cortes hacia el aro de Zezular (10 tantos) ayudaron a sentenciar la historia.

GRAN TRIUNFO DE SAN MARTIN

En Formosa hubo triunfo visitante de San Martín de Corrientes sobre La Unión por 91 a 75. Méndez fue figura desde el banco con 21 puntos, Fernández sumó 13 y Schattmann y Gargallo 12 cada uno. En el local hubo 18 de Elsener, 16 de Graterol y 15 de Machuca.

Un 7 de cada lado en los primeros 3 minutos del juego para que llegue el primer despegue con un personal 4-0 de Elsener -11 a 7-. Desde ahí La U se mantuvo al frente con aporte repartido y teniendo ventaja de 7 cuando Graterol anotó de tres -19 a 12-. San Martín respondió con Aguerre y Fernández, pero el local recuperó la brecha de 7 -23 a 16- con protagonismo de Marina. Vino desde el banco Méndez para volver a acercar cifras llegando al cierre del cuarto con un 26 a 23 para el local.

Con Méndez y Fernández, la visita armó una corrida de 5 a 0 en el inicio del segundo para pasar a ganar 28 a 26. San Martín lograba controlar las ofensivas de La Unión y en ataque seguía sumando piezas, ahora con Ramallo para ponerse 33 a 28 en 3 minutos de acción y con más de Méndez tenía 6 -36 a 30-. Con Machuca sumando desde la línea el local quedó a la mínima -39 a 38- en un tramo final del parcial que ganaba en temperatura y que seguía teniendo a Méndez con rol protagónico para recuperar diferencia -46 a 41-.

En el inicio del segundo tiempo San Martín recuperó los 6 a su favor rápido -51 a 45- pero con Graterol el juego quedó igualado en 51 y con el mismo Graterol, asistido por Elsener, La Unión recuperó el mando en 4 minutos -53 a 51-. Con el tercer triple de Schattmann en el cuarto, San Martín volvió arriba y también con acierto de tres de Aguerre subía por 5 -60 a 55-. La U no encontraba el tiro de tres puntos, ni como dañar cerca del aro y el rival estaba cada vez más cómodo para resolver sus ofensivas ahora con Méndez y Fernández profundo para conseguir máxima de 9 -66 a 57-. Pidió minuto Narvarte, los suyos siguieron sin anotar en dos ofensivas y con un doble de Ramallo había diferencia de dos dígitos por primera vez en la noche: 68 a 57.

Muy consolidado en su defensa San Martín en el inicio del cuarto final frustrando al rival y manteniendo sus virtudes en ataque para estirar ventaja. Tenía 15 -74 a 59- con Giletto y Fernández en 3 minutos y de ahí hasta el final siguió muy firme sin dejarle una oportunidad a La Unión para quitarle el liderazgo en el score.

EL CLASICO FUE PARA INSTITUTO

Por su parte, Instituto se impuso 68 a 57 frente a Atenas en el clásico cordobés jugado en la noche del Sandrín. Tomás Monacchi fue el jugador más destacado del Albirrojo, en tanto que José Montero fue el MVP del encuentro con 25 unidades de valoración.

Ante el ensordecedor aliento de su gente, el conjunto de Sebastián González salió rápidamente a imponer condiciones con buenas acciones del capitán Leandro Vildoza y Monacchi, pero la visita supo emparejarlo con los buenos pasajes de Nakye Sanders y Montero. Un primer tiempo parejo pero un tanto deslucido desde el juego: 23-22 arriba la “Gloria” de cara al entretiempo.

En el complemento Instituto pudo estar más suelto y Atenas, por su parte, no logró sostener el ritmo al cual lo impulsó el local. Tomás Monacchi continuó haciendo de las suyas y el rival se vio superado, especialmente en el cuarto final.

La acción continuará este sábado con el clásico de Santiago del Estero entre el local Quimsa y Olímpico de La Banda, equipo que dirige el comodorense Martín Villagrán. El encuentro, que se jugará en el estadio Ciudad, dará comienzo a las 19 y será televisado por la señal de TyC Sports.

Los árbitros de este partido serán Oscar Brítez, Fernando Sampietro y Alejandro Zanabone.