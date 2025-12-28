San Lorenzo y Obras se despiden del 2025

Se enfrentan este domingo desde las 22:10 en el “Roberto Pando” por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

San Lorenzo recibirá este domingo a Obras Basket en su último partido del año que se jugará por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se desarrollará en el Polideportivo Roberto Pando, dará comienzo a las 22:10, será televisado por TyC Sports, y lo controlarán Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Silvio Guzmán.

Se enfrentaron en 30 oportunidades, con 17 festejos para el “Ciclón” y 13 para El “Tachero”.

Llega fin de año y el cierre de la seguidilla como local para San Lorenzo. En esa condición, al Azulgrana logró ganar dos de los tres partidos jugados. Y ahora, tras la Navidad, buscará cerrar el 2025 de la mejor manera ante su público. Obras, mientras tanto, se ubica segundo en la tabla con un récord de 10-5; mientras que los de Boedo están en la posición 16° con 5-9 en 14 partidos disputados. Los dirigidos por Sebastián Burtín vienen de caer ante Regatas como local 92 a 70, mientras que Los “Tachero”s el viernes le ganaron 80 a 72 a Platense en El Templo del Rock.

HILL NO SIGUE EN INSTITUTO

Por otra parte, Instituto de Córdoba informó que el escolta estadounidense Ahmed Hill ya no forma parte del plantel profesional.

Hill arribó a la “Gloria” en el mes de octubre y disputó un total de 14 encuentros con la camiseta albirroja, entre Liga Nacional y la Basketball Champions League Americas (BCLA).

De común acuerdo entre el club y el jugador, se resolvió dar por finalizado el vínculo contractual. Asimismo, Instituto agradeció su profesionalidad durante su etapa en el club cordobés y le deseó el mayor de los éxitos en su carrera deportiva.

……………

Los últimos partidos del año

DOMINGO 28

22:10 San Lorenzo vs Obras Basket (TyC Sports).

LUNES 29

20:00 Ferro Carril Oeste vs Boca Juniors.

21:30 Racing (Chivilcoy) vs Argentino (Junín).

22:10 Regatas (Corrientes) vs San Martín (Corrientes) (TyC Sports).