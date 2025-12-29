Rodolfo Ivancich: "el trabajo de Chubut Deportes se ve reflejado en la provincia"

El presidente de Calafate Rugby Club, Rodolfo “Rudy” Ivancich, visitó Chubut Deportes manteniendo una amena reunión con el presidente del organismo provincial, Milton Reyes.

La institución es una de la más importantes de la ciudad petrolera en las disciplinas de rugby y hóckey. Con mucha gente trabajando y más de 500 socios, se encuentra muy ordenada con una nueva comisión directiva mixta, entre juventud y experiencia, que sigue proyectando a futuro un sostenido crecimiento institucional y deportivo conseguido en los últimos años.

Finalizada la reunión con Reyes, el dirigente comodorense dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes.

“Vinimos a saludar y agradecer el acompañamiento durante todo el año y a iniciar las gestiones para lo que viene que estará cargado con bastante rugby y hóckey, porque tenemos varios torneos por delante como el Austral que es duro de llevar y se necesita acompañamiento. También los torneos regionales de hóckey que las chicas han clasificado y tenemos varios viajes programados para el 2026, así que coordinando y proyectando el año próximo para trabajar en conjunto con Chubut Deportes”, comentó al iniciar la charla.

“La verdad que el trabajo de Chubut Deportes con todas las instituciones se ve reflejado en cualquier ámbito deportivo de la provincia por eso la idea es ponernos a disposición como club, tenemos la posibilidad de hacer un acuerdo por el recambio de una alfombra de sintético que hicimos, así que la tenemos a disposición de Chubut Deportes para que puedan seguir gestionando ante municipios, comunas y entidades deportivas. La intención es poner nuestro granito de arena, no se trata solo de pedir se trata de trabajar en equipo, como club es una responsabilidad que tenemos y la tomamos, por eso nos ponemos a disposición del organismo, más allá de cualquier pedido que se pueda hacer o cualquier coordinación que se siga llevando adelante en conjunto”, aseguró.

“Hace unos 3 o 4 años que el rugby se viene equilibrando y eso se nota en que vienen llegando a las semifinales equitativamente dos equipos del Valle y dos de Comodoro, pero lo que sí ha levantado enormemente es el nivel de juego interno, entonces, en la competencia que se genera con el resto de los clubes en nuestra ciudad ha crecido mucho, físicamente, técnicamente y hay chicos muy preparados. No hay tanta gente grande jugando que por ahí hace unos años el rango etario era de 30 a 40 años y hoy es de 20 a 30, los más grandes que son los menos, tienen 32 /33 y les sirve de experiencia a los chicos que empiezan a dar sus primeros pasos en primera. Justamente en enero hay asamblea para renovar autoridades en la Unión Austral, estamos trabajando en ello hay un candidato del club Chenque y lo vamos a acompañar y dotar de un equipo para que qué se siga trabajando de la misma manera que lo vienen haciendo ahora”, afirmó en el final.