Colapinto largará 17º el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino, con Alpine, quedó eliminado en la Q1 de una clasificación bajo la lluvia en Interlagos, donde el más veloz fue Lando Norris.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde el 17º puesto cuando se corra en Interlagos, el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

El piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, no logró superar la primera tanda clasificatoria y terminó en el 17º lugar. La tanda estuvo demorada más de una hora a raíz de las fuertes tormentas.

Colapinto, que en la tercera práctica quedó 14º, hizo su mejor vuelta en 1’33”327/1000 tras once vueltas al circuito de San Pablo.

La clasificación, que se complicó aún más por la lluvia, tuvo como el más veloz al británico Lando Norris, con McLaren y un tiempo de 1’27”470/1000. Segundo fue George Russell (Mercedes – 1’27”674/1000), mientras que tercero clasificó el italiano y flamante campeón Kimi Antonelli (Mercedes -1’28”025/1000).

Luego clasificaron Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi), Isack Hadjar (Red Bull), Oliver Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin) y Alex Albon (Williams).

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen, clasificó 16º con su Red Bull.

El Gran Premio de Brasil se desarrollará este domingo, a las 14, sobre el circuito del autódromo José Carlos Pace, de 4.309 metros de extensión, a 71 vueltas. La carrera se transmitirá por Fox Sports, como así también por la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.