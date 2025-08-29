Colapinto tuvo un gran viernes y fue 9º en la segunda práctica

El piloto argentino, con Alpine, se metió entre los diez mejores en el segundo ensayo libre del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

Luego de tres semanas de receso, la Fórmula 1 volvió a la acción este viernes con las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos, que se correrá este domingo.

En una jornada cargada de accidentes, el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó noveno en la segunda práctica, con un tiempo de 1:10.957, a poco más de un segundo del líder Lando Norris, que registró 1:09.890. Además, le sacó más de dos segundos a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que terminó 19°.

El piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, fue de menor a mayor y dio un salto en comparación a la primera pasada, en la que había terminado 18° (1:12.276), a poco menos de dos segundos de Norris (1:10.278), que también fue el más rápido en esta ronda. A diferencia del segundo entrenamiento, el argentino quedó a 663 milésimas de Gasly, que ocupó el 10° lugar.

Este sábado, desde las 6:30 -hora de Argentina-, tendrá lugar el tercer y último ensayo en el circuito de Zandvoort, mientras que a partir de las 10 será la clasificación. El domingo, a las 10, se correrá la carrera a 72 vueltas.