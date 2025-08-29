Se mide este sábado a las 19 en el Socios Fundadores ante Deportivo Viedma por la instancia Interregional del Federal Formativo. El otro club que participa es Quilmes de Mar del Plata.

Los U-21 de Gimnasia van por la clasificación

El fin de semana se desarrollará en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, el triangular correspondiente a la cuarta fase -instancia Interregional- del Torneo Federal Formativo de básquet, categoría U21 masculino.

En ese contexto, el dueño de casa será anfitrión de Deportivo Viedma, Río Negro y Quilmes de Mar del Plata.

Este sábado se enfrentarán por la primera fecha, Gimnasia ante el Deportivo Viedma. El partido dará comienzo a las 19.

El domingo, mientras tanto, desde las 10:30 se enfrentarán Quilmes y Deportivo Viedma y por la tarde -a las 18:30-, cerrarán el triangular, el local Gimnasia y Quilmes.

El ganador de este certamen se clasificará para jugar el cuadrangular de las semifinales -13 y 14 de septiembre- de la Liga Federal Formativa, que organiza la Confederación Argentina de Básquet.

VEINTISEIS EQUIPOS

Los 26 equipos clasificados de la Fase Regional jugarán esta instancia divididos en siete zonas: cinco cuadrangulares y dos triangulares, que se conformaron de la siguiente manera:

Cuadrangular A - Venado Tuerto: Atenas de Venado Tuerto, Bochas Sport de Colonia Caroya, Chamical Básquet y Provincial de Rosario.

Cuadrangular B - Santa Fe: Unión de Santa Fe, San Martín de Marcos Juárez, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario y Regatas de Rosario.

Cuadrangular C - Gualeguay: BH de Gualeguay, Banco de Santa Fe, Hércules de Charata y Regatas Corrientes.

Cuadrangular D - Moreno: Los Indios de Moreno, River Plate, Ferro Carril Oeste y Argentino de Castelar.

Cuadrangular E - CABA: Claridad, Boca Juniors, Pinocho y Racing de Avellaneda.

Triangular F - Plottier: Centro Español Plottier, Racing de Chivilcoy y Regina

Triangular G - Comodoro Rivadavia: Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Deportivo Viedma y Quilmes de Mar del Plata.

Los primeros de cada grupo y el mejor segundo clasificarán a la siguiente fase. Para determinar el mejor segundo se usará el siguiente criterio: A. Partidos ganados; B. Mejor diferencia de gol; C. Mayor cantidad de goles a favor; D. Sorteo.

………………

Programa – Socios Fundadores

SABADO 30

19:00 Gimnasia y Esgrima vs Deportivo Viedma.

DOMINGO 31

10:30 Quilmes vs Deportivo Viedma.

18:30 Gimnasia y Esgrima vs Quilmes.