Los U-21 de Gimnasia van por la clasificación

Se mide este sábado a las 19 en el Socios Fundadores ante Deportivo Viedma por la instancia Interregional del Federal Formativo. El otro club que participa es Quilmes de Mar del Plata.

El fin de semana se desarrollará en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, el triangular correspondiente a la cuarta fase -instancia Interregional- del Torneo Federal Formativo de básquet, categoría U21 masculino.

En ese contexto, el dueño de casa será anfitrión de Deportivo Viedma, Río Negro y Quilmes de Mar del Plata.

Este sábado se enfrentarán por la primera fecha, Gimnasia ante el Deportivo Viedma. El partido dará comienzo a las 19.

El domingo, mientras tanto, desde las 10:30 se enfrentarán Quilmes y Deportivo Viedma y por la tarde -a las 18:30-, cerrarán el triangular, el local Gimnasia y Quilmes.

El ganador de este certamen se clasificará para jugar el cuadrangular de las semifinales -13 y 14 de septiembre- de la Liga Federal Formativa, que organiza la Confederación Argentina de Básquet.

VEINTISEIS EQUIPOS

Los 26 equipos clasificados de la Fase Regional jugarán esta instancia divididos en siete zonas: cinco cuadrangulares y dos triangulares, que se conformaron de la siguiente manera:

Cuadrangular A - Venado Tuerto: Atenas de Venado Tuerto, Bochas Sport de Colonia Caroya, Chamical Básquet y Provincial de Rosario.

Cuadrangular B - Santa Fe: Unión de Santa Fe, San Martín de Marcos Juárez, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario y Regatas de Rosario.

Cuadrangular C - Gualeguay: BH de Gualeguay, Banco de Santa Fe, Hércules de Charata y Regatas Corrientes.

Cuadrangular D - Moreno: Los Indios de Moreno, River Plate, Ferro Carril Oeste y Argentino de Castelar.

Cuadrangular E - CABA: Claridad, Boca Juniors, Pinocho y Racing de Avellaneda.

Triangular F - Plottier: Centro Español Plottier, Racing de Chivilcoy y Regina

Triangular G - Comodoro Rivadavia: Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Deportivo Viedma y Quilmes de Mar del Plata.

Los primeros de cada grupo y el mejor segundo clasificarán a la siguiente fase. Para determinar el mejor segundo se usará el siguiente criterio: A. Partidos ganados; B. Mejor diferencia de gol; C. Mayor cantidad de goles a favor; D. Sorteo.

Programa – Socios Fundadores

SABADO 30

19:00 Gimnasia y Esgrima vs Deportivo Viedma.

DOMINGO 31

10:30 Quilmes vs Deportivo Viedma.

18:30 Gimnasia y Esgrima vs Quilmes.

