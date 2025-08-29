Mateo Luna Aseff: "esta convocatoria me inspira a seguir entrenando fuerte"

El nadador comodorense fue convocado nuevamente por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos para integrar la Selección Argentina.

El integrante del Equipo Municipal de Natación Comodoro Rivadavia, Mateo Luna Aseff, representará una vez más al país en una competencia internacional. El nadador comodorense ya había competido en el Torneo Sudamericano de Natación Juvenil que se desarrolló el 2023 en Buenos Aires y ahora lo hará en la Copa Pacífico de Natación.

Para el deportista de 17 años, la citación “me vino bien en lo anímico, me levantó la cabeza, no me fue del todo bien este año pero esta convocatoria me motiva, me alegra estar en un seleccionado y me inspira para seguir entrenando fuerte”.

En ese sentido, Luna Aseff se manifestó con “mucha felicidad porque es un logro que tengo hace bastante. Mi mayor sueño es participar en un Juego Olímpico pero entiendo que eso es un proceso largo, lo importante es que me siguen teniendo en cuenta tras dos años, estoy contento por estar vigente”.

El deportista viene trabajando fuertemente desde el año pasado y tuvo una dura pretemporada a principios de enero. Posteriormente, participó en el Nacional de verano, compitió en un par de fechas provinciales y tuvo un periodo largo de preparación para el certamen nacional de invierno.

“Con el entrenador Federico Lastra veníamos trabajando desde el año pasado y tuvimos una pretemporada dura en enero. Fuimos al Nacional de verano para ver cómo estábamos con los tiempos, no se dieron los resultados que esperábamos pero fue ideal para entrar en ritmo de temporada”, aseguró.

Y explicó que para llegar a la Selección Argentina se toman en cuenta los tiempos del Nacional de invierno: “Este año tuve la oportunidad de ir al Nacional de verano e invierno, pero los importantes son los tiempos de invierno”.

Mateo expresó que “sigue entrenando duramente” porque, en la previa de la Copa Pacífico en Bolivia, afrontará el Torneo Internacional Copa Sierras Club en la ciudad de San Luis y dos fechas del Provincial.

A la hora de agradecer, el nadador se enfocó “en mis amigos, en los que me acompañan y en los profesores Federico Lastra, Pablo García y Matías Orves”. Y resaltó el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes: “Hernán Martínez y Martín Gurisich siempre hicieron algo por nosotros en los nacionales y nos apoyan constantemente”.