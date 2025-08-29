Karate: Franco Moroncini está listo para competir en el Panamericano

El comodorense hará su presentación en el XXIV Campeonato Panamericano junto a la delegación argentina en Asunción.

Un nuevo desafío enfrentará este sábado el karateca comodorense Franco Moroncini, que se encuentra en Asunción (Paraguay), a la espera de su participación en XXIV Campeonato Panamericano de Karate junto a la delegación argentina.

Este gran evento que cuenta con los mejores exponentes del continente y se está desarrollando en instalaciones del SND ARENA de Asunción.

Franco completará su tercer y último compromiso internacional de este año, donde ha logrado posicionarse entre los mejores de su categoría a nivel internacional, luego de la obtención del primer puesto en el Sudamericano de Brasil y una séptima colocación en la Liga Mundial Juvenil realizada este mes en Monterrey (México).

Cabe destacar que está siendo un gran año para el karate comodorense, no solo con la reciente medalla de oro sudamericana para Moroncini, sino también con Luka Salesky y su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en categoría -75 kilos masculino.