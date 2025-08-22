Luka Salesky: "es mi primera medalla, estoy muy contento y muy orgulloso"

El karateka hizo historia para el deporte comodorense y se colgó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El karate comodorense sigue brillando a nivel internacional y este viernes Luka Salesky hizo historia en el Polideportivo Deportes Urbanos del Parque Olímpico de Asunción del Paraguay, al ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior.

En la ronda eliminatoria de la categoría -75 kilos masculino, Salesky integró el Grupo B y en esa instancia arrancó ganando por puntos (2 a 1) a Dieter Rinck (Paraguay). Luego se enfrentó al dominicano Keanu Feliz y cayó por Senshu, tras igualar 2 a 2.

Posteriormente, el comodorense venció por 4-2 al mexicano Hayato Yoshii. Esos resultados lo llevaron a las semifinales, donde perdió por 2 a 1 ante el brasileño Lucas Menezes.

Luka Salesky terminó en el tercer escalón del podio junto a Hayato Yoshii, quedando detrás de Menezes (medalla de plata) y Jesús Castro de Venezuela, quien ganó la medalla de oro.

Desde la capital paraguaya, Salesky dijo que “la primera pelea la gané 2 a 1 y en la segunda empaté 2 a 2 pero me gana porque me metió el primer punto. Y la tercera, contra México, le gané 4 a 2 y me clasifiqué como primero del grupo. De ahí pasé a las semis, donde me tocó un brasileño que había quedado segundo en el otro grupo, íbamos 1 a 1 y en el último segundo le dan un punto dudoso, me ganó y terminé quedando en el tercer lugar”.

El karateka comodorense brindó sus sensaciones del enorme logro obtenido: “Me sentí muy bien, físicamente venía trabajando duro pero este deporte es más mental, te agarran muchos nervios y mucha presión antes de entrar, tenés que saber controlarlos, pero es mi primera medalla individual internacional, encima panamericana, así que estoy muy contento y muy orgulloso de todo el trabajo”.