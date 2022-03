Colombia goleó y definirá su pase en la última fecha

La Selección de Colombia consiguió este jueves tres puntos clave ante Bolivia para seguir con vida en las Eliminatorias Sudamericanas. Fue un 3-0 en el partido jugado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los goles del encuentro fueron de Luis Díaz, Miguel Borja y Mateus Uribe. El extremo de Liverpool fue el mejor jugador del partido gracias a su tanto y a una asistencia.

En el primer tiempo, Díaz tuvo la primera de peligro antes de los diez minutos. Allí tras un pase englobado de James Rodríguez, el extremo de Liverpool bajó la pelota, pero no pudo encontrar el remate en el arco rival.

James, quien se mostró participativo en todas las jugadas, tuvo su gran oportunidad en el 26’ luego de un tiro libre que traspasó la barrera, pero atajó sin problemas el arquero Rubén Cordano.

Sin embargo, en el 39’, Díaz quebró el cero en Barranquilla con un disparo característico. El extremo de Liverpool se quitó un rival y de media distancia colocó el balón en el palo lejano del arquero boliviano.

Antes del cierre de esta parte, Daniel Muñoz tuvo el segundo tras un centro que remató el lateral de cabeza, pero que terminó en el palo del arco de la verde.

En la segunda mitad, Colombia bajó la intensidad lo cual intensificó los contragolpes de Bolivia los cuales no generaron ningún peligro para David Ospina. Muñoz tendría nuevamente una opción de cabeza, pero remató hacia el suelo y la pelota se fue por arriba del arco de Cordano.

Colombia comenzó nuevamente a presionar y en el 72’ con Borja llegó el segundo que esta vez no perdonó con la testa tras un centro de Díaz. Yairo Moreno tuvo el tercero en una gran jugada donde se fue de cuatro defensores y sacó un remate potente que se fue muy cerca del arco de los visitantes.

Finalmente, Uribe en el 92’ cerró la goleada con un disparo dentro del área tras una serie de rebotes.

Con este triunfo, Colombia se jugará el pase a Qatar 2022 en la última fecha donde se medirá con Venezuela en el estadio Cachamay de Puerto Ordaz.

Síntesis

Colombia 3 / Bolivia 0

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo y Frank Fabra; Juan Cuadrado, Gustavo Cuellar y James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Sinisterra y Luis Muriel. DT: Reinaldo Rueda.

Bolivia: Rubén Cordano; Marc Enoumba, Luis Haquín, José Carrasco, José Sagredo y Roberto Fernández; César Menacho, Moisés Villarroel, Franz Gonzales Mejía y John García; Juan Montenegro. DT: César Farías.

Gol PT: 39' Luis Díaz (C).

Goles ST: 27' Miguel Borja (C) y 47' Mateus Uribe (C).

Cambios ST: al inicio Ramiro Vaca x Menacho (B), 12' Ronaldo Sánchez x García (B), 13' Jaume Cuellar x Montenegro (B), 20' Juan Fernando Quintero x Sinisterra (C), 21' Miguel Borja x Muriel (C), 29' Mateus Uribe x Rodríguez (C) y Yairo Moreno x Cuadrado (C), Jairo Quinteros x Enoumba (B), 39' Jefferson Lema x Díaz (C), Gabriel Villamil x Villarroel (B).

Amonestados: Cuadrado (C). Huaquín, Carrasco, García, Enoumba, (B).

Incidencias: no hubo.

Arbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)