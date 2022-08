Colón se quedó con la victoria gracias al Pulga Rodríguez

Con dos goles de Luis Miguel Rodríguez, uno en cada tiempo, Colón de Santa Fe derrotó este sábado 2-1 a Tigre -descontó Mateo Retegui- en el partido que puso en marcha la 15ª fecha del torneo de la Liga Profesiona de Fútbol 2022.

El encuentro, que se disputó en el Cementerio de los Elefantes, tuvo el arbitraje de Andrés Merlos.

En una primera mitad muy entretenida, con muchas oportunidades de gol creadas por ambos lados y en donde los de Victoria no pudieron gritar, el Pulga Rodríguez apareció y si pudo convertir para los dueños de casa.

En el minuto 37 del primer tiempo y tras que los visitantes cuenten con reiteradas chances de tomar la ventaja, el Sabalero robó tras una mala salida del Matador, en primera instancia Cristian Bernardi remató, pero Manuel Roffo tapó y la pelota la capitalizó el experimentado delantero, quien a puro olfato goleador de primera la mandó a la red para salir a festejar de cara a todo el pueblo raza.

En el segundo tiempo, la tónica del encuentro continuó por los mismos carriles, donde Facundo Colidio siguió siendo el futbolista más peligroso de la visita y el único que cambiaba la velocidad de los ataques.

Con el ingreso de Ijiel Protti, Colidio encontró un socio en la faceta ofensiva. De hecho, al minuto 35 de la segunda mitad, Tigre contó con una triple chance para llegar al tan ansiado empate, pero entre Ignacio Chicco y la falta de contundencia de sus atacante, el Matador no pudo concretar.

Sin embargo, al minuto 41 y cuando todo parecía inamovible, el goleador del campeonato apareció. Mateo Retegui presionó, robó en la puerta del área rival, se perfiló para su pierna menos hábil y desenfundó un zurdazo inatacable para Roffo para dibujar la igualdad en el marcador.

Pero iba a ver más. Quien volvió a entrar en escena fue el Pulga Rodríguez, quien a los 45 minutos se inventó un nuevo gol para que el Raza se quede con los tres puntos en el Cementerio de los Elefantes.

Síntesis

Colón 2 / Tigre 1

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Agustín Ojeda; Baldomero Perlaza, Leonel Picco y Christian Bernardi; Facundo Farías, Luis Miguel Rodríguez y Ramón Abila. DT: Adrián Marini.

Tigre: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Sebastian Prediger y Ezequiel Fernández; Alexis Castro, Cristian Zabala y Facundo Colidio; Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Gol PT: 37’ Luis Rodríguez (C).

Goles ST: 41’ Mateo Retegui (T), 45’ Rodríguez (C).

Cambios ST: 22’ Julián Chicco x Perlaza (C), Ijiel Protti x Zabala (T), 30’ Santiago Pierotti x Farías (C), 40’ Gonzalo Flores x Castro (T), 46’ Lucas Acevedo x Rodríguez (C) y Juan Pablo Alvarez x Picco (C), 51’ Pablo Magnín x Prediger (T).

Amonestados: Avila (C).

Incidencias: No se registraron.

Árbitro: Andrés Merlos.

Cancha: Brigadier Estanislao López, de Colón.