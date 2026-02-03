Comenzaron las obras de viviendas en El Hoyo y Epuyén

El gobernador recorrió ambas localidades cordilleranas, donde este martes inició la edificación de las viviendas para las familias afectadas por el fuego.

En el marco de las acciones que la Provincia lleva adelante en la Comarca Andina, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, supervisó este martes el inicio de los trabajos de movimiento de suelos y construcción de plateas para la edificación de 70 viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios que afectaron a la Comarca Andina, marcando así el comienzo de la etapa de reconstrucción habitacional tras la contingencia ígnea.

Las obras se desarrollan en las localidades de El Hoyo y Epuyén, y forman parte de una respuesta habitacional inmediata impulsada por la Provincia frente a los daños provocados por el fuego. A estas unidades se sumarán cuatro viviendas más que serán construidas en Cholila, una vez que sea contenido el foco ígneo iniciado en el Parque Nacional Los Alerces.

imagen

Durante la recorrida, el mandatario visitó a familias afectadas en El Hoyo y Epuyén, y mantuvo encuentros con productores locales y representantes del sector turístico, en el marco de una agenda que combina asistencia, reconstrucción y acompañamiento al entramado productivo de la región.

“Estamos priorizando lo importante: acompañar a las familias que lo perdieron todo y avanzar con soluciones concretas, no solo en materia habitacional, con la construcción de estas setenta casas para los vecinos afectados por el incendio, sino también en todo lo que tiene que ver con la reconstrucción productiva y la reactivación turística de la región”, sostuvo Torres.

INICIO DE OBRA Y PLAZOS

Las viviendas en cuestión estarán construidas con materiales ignífugos y bajo estrictos estándares de calidad, seguridad y eficiencia térmica. Una vez iniciadas las obras, las unidades estarán en condiciones de ser habitadas en un plazo estimado de uno a tres meses.

En ese sentido, el gobernador destacó que la construcción de viviendas constituye una de las principales acciones que su gobierno impulsa para dar una respuesta de fondo a la emergencia, junto con la asistencia social, sanitaria y productiva desplegada en toda la región desde el primer día de la contingencia ígnea.

Acompañaron al titular del Ejecutivo los intendentes de El Hoyo, César Salamín; de Epuyén, José Contreras; y los ministros de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; y de Producción, Juan Manuel Pavón.

La construcción de las viviendas se ejecuta a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, en coordinación con los municipios de El Hoyo y Epuyén, y con la participación de la Cooperativa COSTELHO.

En total, se están construyendo 70 unidades habitacionales: 13 en El Hoyo y 57 en Epuyén. Las viviendas tendrán una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, con un costo estimado de 48 millones de pesos cada una.

Las unidades serán viviendas unifamiliares de una sola planta, con instalaciones eléctricas y sanitarias completas, pisos cerámicos, aberturas con doble vidriado hermético y equipamiento básico para cocina y calefacción, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad durante todo el año.