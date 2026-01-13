Comenzó la Colonia de Verano para Adultos Mayores

Con propuestas recreativas, deportivas y de estimulación cognitiva, el Municipio puso en marcha una nueva edición de la Colonia de Verano destinada a personas mayores.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, dio inicio a la Colonia de Verano 2026 para Adultos Mayores, una propuesta que se desarrolla durante los meses de enero y febrero con actividades pensadas para fortalecer el bienestar físico, mental y social de las personas mayores de distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa, organizada por la Dirección General de Adultos Mayores, cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes, que aporta al pago de profesionales y colectivos para el traslado de los participantes.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, destacó la importancia de sostener estos espacios de encuentro durante el verano, “ya que permiten evitar el aislamiento en la vejez, fortalecer los lazos sociales y garantizar el derecho al esparcimiento, reafirmando el compromiso con las políticas públicas destinadas a las personas mayores de la ciudad”.

Asimismo, el funcionario resaltó que “esta es una política que se viene llevando adelante hace muchos años por parte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Para nosotros es una felicidad enorme; es alegría; es trabajo conjunto; es sociabilizar entre los diferentes grupos de los distintos barrios, donde se cuenta con 12 grupos sociorecreativos que tenemos en toda la ciudad. Este reencuentro tendrá muchos juegos y actividades a la luz del día para ellos”.

300 ADULTOS MAYORES

Tania Hernández, integrante de la Dirección de Adultos Mayores, a cargo de la parte territorial de los grupos sociorecreativos, detalló que son un total de 300 adultos mayores los que participan de la nueva iniciativa.

“Llenamos los cupos y se han sumado varias personas nuevas. Son tres grupos distintos, donde tendremos 100 adultos por día. Estas son como sus vacaciones, sus salidas de verano y la idea es realizar diferentes tipos de actividades recreativas, paseos, actividad física. Vamos a hacer algunos paseos por la ciudad; después vamos a estar acá, en el parque Saavedra y en Astra”, sostuvo la funcionaria.

Por su parte Vanesa Nievas, referente de PAMI, indicó que “este año quisimos darle una vuelta más y sumar al Centro de Día Zona Norte. Las burbujas están divididas en dos; una que es martes y jueves en zona norte; y miércoles y viernes en zona sur. Para hacerlo recreativo, la temática de las colonias trata de la profecía del mundial”.

“La colonia está destinada tanto a adultos mayores autoválidos, que participan durante cuatro semanas, como a adultos mayores semi-dependientes, quienes forman parte de una propuesta especialmente adaptada de cinco semanas de duración. Las actividades se desarrollan en los Centros de Día de los barrios San Martín, Don Bosco, Zona Sur y Zona Norte, en jornadas organizadas por días y sedes”, resaltó.

El programa incluye actividades recreativas, juegos, ejercicios físicos adaptados, propuestas lúdicas y de estimulación cognitiva, todas planificadas de acuerdo a las capacidades físicas y cognitivas de cada grupo, con el objetivo de fomentar el protagonismo, la participación activa y el autocuidado.

Para el desarrollo de la colonia se cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesores y estudiantes de Educación Física, técnicos en recreación, cuidadoras domiciliarias, talleristas, personal operativo y de maestranza, además de cocineras y auxiliares de cocina. Asimismo, se dispone de transporte, equipamiento deportivo, material recreativo y colación alimentaria para los asistentes.