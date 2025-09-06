Comienza en Comodoro Rivadavia la 3ª División de Honor de Futsal Femenino

JM, Comodoro FC y Cepatacal son los tres representantes de la ciudad en el torneo que inicia este domingo a las 11 en el Gimnasio municipal Nº 3.

Con la participación de 16 equipos, este domingo desde las 11 dará comienzo en el Gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo, la tercera edición de la División de Honor de Fútbol de Salón Femenino.

En ese contexto, los clubes JM Futsal, Comodoro FC y Cepatacal -que se sumó a último momento- serán los tres equipos que representarán a la ciudad en el certamen que organiza la Asociación Femenina Comodoro Fútbol de Salón (A.Fe.C.Fu.Sa), fiscaliza la Confederación Argentina, y cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

JM integra la Zona C junto a Lala Gym (Esquel), Suela Caramelo (Puerto Madryn) y Las Galácticas (Pico Truncado), mientras que Comodoro FC y Cepatacal comparten la Zona B junto a Comunicaciones (Corrientes Capital) e Italy Futsal (Esquel).

Municipalidad de Maipú (Mendoza), quienes son las actuales campeones del mundo, no tomarán parte del certamen y en su lugar jugará “Cepa”.

En las otras llaves, la Zona A tiene a Cementista (Mendoza), Portuarias (Formosa), Las Lobas (Puerto Deseado) y Universitario (Caleta Olivia); la Zona D, por su parte, tiene como favoritas a las bicampeonas nacionales de UJEMVI (Mendoza), junto a Franjeadas (Formosa), Transporte Rolando (Esquel) y Jaguareté (Corrientes Capital).

Cabe destacar que justamente UJEMVI y JM Futsal fueron finalistas de las dos primeras ediciones de la máxima competencia nacional a nivel clubes CAFS, con sendos triunfos para las mendocinas.

Cepatacal debutará a las 17 ante Comunicaciones, Comodoro FC hará su estreno a las 20 frente a Italy, y luego a las 21:30 JM Futsal irá ante Lala Gym.

…………………

Programa – Gimnasio municipal Nº 3

DOMINGO 7 – 1ª fecha

11:00 Cementista vs Las Lobas; Grupo A.

12:30 Suela Caramelo vs Las Galácticas; C.

14:00 Franjeadas vs Jaguareté; D.

15:30 Transporte Rolando vs UJEMVI; D.

17:00 Comunicaciones vs Cepatacal; B.

18:30 Portuarias vs Universitario; A.

20:00 Italy Futsal vs Comodoro FC; B.

21:30 Lala Gym vs JM Futsal; C

LUNES 8 – 2ª fecha

11:00 Cementista vs Universitario; Grupo A.

12:30 Portuarias vs Las Lobas; A.

14:00 Franjeadas vs UJEMVI; D.

15:30 Transporte Rolando vs Jaguareté; D.

17:00 Italy Futsal vs Cepatacal; B.

18:30 Lala Gym vs Las Galácticas; C.

20:00 Comunicaciones vs Comodoro FC; B.

21:30 Suela Caramelo vs JM Futsal; C.

MARTES 9 – 3ª fecha

11:00 Cementista vs Portuarias; Grupo A.

12:30 Las Lobas vs Universitario; A.

14:00 Franjeadas vs Transporte Rolando; D.

15:30 Jaguareté vs UJEMVI; D.

17:00 Comunicaciones vs Italy Futsal; B.

18:30 Lala Gym vs Suela Caramelo; C.

20:00 Cepatacal vs Comodoro FC; B.

21:30 JM Futsal vs Las Galácticas; C.