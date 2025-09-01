Cepatacal C20 es subcampeón argentino en el futsal femenino

El elenco comodorense se quedó con el segundo en el Nacional de Puerto Deseado. En C-17, el título fue para las locales Las Lobitas.

Cepatacal fue el único representante comodorense en el Nacional de Clubes C17-C20 Puerto Deseado 2025, ante la baja de Spartanas (últimas campeonas en C17), y las dirigidas por Ana Cárdenas y Víctor Provoste se consagraron subcampeonas, cayendo en una reñida final, en alarque, ante Mendoza de Regatas por resultado global de 6 a 5.

El certamen nacional sur fue organizado por la Asociación Deseadense, con la fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

Cepatacal compartió único grupo justamente con Regatas, Galácticas y Las Lobitas. En una fase donde Las Lobitas le ganaron al favorito Regatas, el debut de Cepatacal fue con derrota 5 a 3 ante las mendocinas, pero luego sumaron un empate 3-3 ante Las Galácticas y una victoria 6 a 1 justamente ante Las Lobitas.

Clasificadas en segundo lugar, enfrentaron en semifinales a Las Galácticas, imponiéndose por 2 a 1 con los goles de Evangelina Araneda y Guadalupe Catalán, por lo que se enfrentaron en la final a Regatas, que había vencido en la otra semi a Las Lobitas por 5 a 2.

En la final C20, Cepatacal estuvo abajo en el marcador pero logró llegar al empate y forzar el alargue con los goles de Nahiara Andrade (2), Evangelina Araneda, Sofía Galván y Guadalupe Soto, aunque finalmente en el suplementario fue derrota 0-1 y subcampeonato.

En C20 entonces, Mendoza de Regatas no solo se llevó el título, sino que también tuvo en Catalina Vicario a la goleadora y jugadora destacada del certamen, también llevándose los premios a valla menos vencida y delegación más correcta.

En la C17 mientras tanto, Las Lobitas de Puerto Deseado fueron las campeonas, goleando en la final a Municipalidad de Luján de Cuyo, con Justina Cionco (refuerzo de JM en la primera edición de la Intercontinental Cup femenina en Mar Chiquita) como gran figura del certamen.