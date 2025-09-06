Será este domingo a partir de las 15 en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

Once partidos se juegan por el Clausura de futsal promocional

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará este domingo, en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la actividad tendrá un total de once partidos, dando comienzo la actividad a partir de las 15.

La acción arrancará con el partido entre El Lobito Infantily Lanús Infantil, que corresponde a la tercera fecha de la denominación C-11 2015.

A continuación se detalla la programación a jugarse en el Club Huergo de Kilómetro 3.

……………….

Programa – Club Ingeniero Huergo – Parquet

DOMINGO 7 (14:45+15’)

15:00 El Lobito Infantil vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 3ª fecha.

15:40 Casino CR vs Parma Futsal; C-11, 2015, 3ª fecha.

16:15 Vikingos FC vs Comodoro FC; C-11, 2015, 3ª fecha.

16:55 Asturiano Celeste Halcones Dorados FC; C-11, 2015, 3ª fecha.

17:30 PM FC Blanco vs Los Matadores; C-11, 2015, 3ª fecha.

18:10 Guardianes JL vs Alma Gaucha; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona A.

19:00 Deportivo San Cayetano vs Prekard “A”; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona A.

19:45 MyL Futsal vs La Provee Futsal; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona A.

20:35 Los Titanes FC Negro vs Juan XXIII; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona A.

21:25 Amigos del Poli vs Prekad; C-17, 2008/09, 3ª fecha, zona A.

22:20 Guardianes JL vs Deportivo San Cayetano; C-17, 2008/09, 2ª fecha, zona B.