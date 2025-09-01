Derrotó 6-1 a PM FC Azul por la segunda fecha del torneo Clausura que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

El Lobito Futsal manda en la C-09 2017

El Gimnasio municipal Nº 2 fue este domingo el escenario de una nueva fecha correspondiente a la fase regular del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, y en uno de los partidos jugados en el escenario del barrio Pueyrredón, El Lobito Futsal le ganó 6-1 a PM FC Azul y con esa victoria quedó en lo más alto en la denominación C-09 2017.

A continuación se detalla todos los resultados, con sus respectivos goleadores de los partidos que se jugaron este último domingo por el futsal formativo.

Panorama

DENOMINACION C-09 2017

2ª fecha

- El Lobito Futsal 6 (Cristian Barrionuevo-Nicolás Ojeda 3-Santino Care 2) / PM FC Azul 1 (Facundo Carro).

DENOMINACION C-11 2014

2ª fecha

- Halcones Futsal 3 (Tiziano Aguilar-Nehemías Juárez 2) / MyL Futsal 0.

- Flamengo 2 (Neil Acosta-Boris Glinski) / PM FC Blanco 2 (Alejo Ortiz - Bautista Villegas).

3ª fecha

- El Lobito Infantil 2 (Romeo Vega 2) / JM Futsal 1 (Liam Amaya).

DENOMINACION C-17

2ª fecha - Zona “A”

- Lanús “B” 4 (Lautaro Toro-Thiago Villalba 3) / CIPA 3 (Dante Obregón 2-Tomás Muñoz).

2ª fecha – Zona “B”

- MyL Futsal 7 (Alexis Rivas 2-Ciro Araneda 2-Julián Martínez 2-Benjamín Errecalde) / Guerreros de Malvinas 2 (Franco Albín-Lautaro López).

- Lanús “A” 8 (Bautista Echeverría-Dylan Molina 4-Mateo Morales-Thiago Villar-Santiago Cayupel) / Juan XXIII 2 (Tiziano Cossio 2).

3ª fecha - Zona “B”:

- Luz y Fuerza: 3 (Joaquín Hernández-Joaquín Coronado-Santiago Flores) / El Progreso 0.

DENOMINACION C-13

3ª fecha - Zona “A”

- Los Matadores Rojo 12 (Otoniel Sánchez-Santiago Castro-Santiago Cabrera-Joel Paredes 4-Tiago Viana 2-Fabio Zamora 3) / La Provee Futsal 0.

- Guardianes JL 8 (Tiziano Rotelo-Víctor Pedraza-Ezequiel Sánchez -Francisco Sosa 5) / MyL Blanco 1 (Azul Napal).

- Juanes Motos Futsal 5 (Juan Cantallops 3-Kleber Guerrero-Benjamín Barrientos).

- Juan XXIII 0 / Lanús Infantil “B” 3 (Lisandro Hernández - Lian Cárcamo-Elisaúl Recalde) / La Cigarra 2 (Ignacio Pichumán-Mateo Soto).

3ª fecha - Zona “B”

- La Scaloneta CR 1 (Octavio Villagra) / El Pilar 13 (Ignacio Navarro 5-Ignacio Alves-Renzo Montenegro 2-Benjamín Neira-Thiago Domínguez 4).

- Los Amigos del Fútbol 1 (Lautaro Poveda) / MyL Futsal 0.

- Parma Futsal 1 (Máximo Soto) / Galácticos 2 (Dylan Miranda-Julián Santander).

- Los Matadores Azul 3 (Franco Wynbergh 2-Bautista Romero) / Milán Futsal 5 (Juan Cruz Astorga 3-Ciro Villagrán-Fausto Farías).

- Inter 3 (Ciro Peréz-Diego Bravo-Renzo Castellano) / Casino CR: 3 (Ignacio Villalba-Juan Manuel Taquías - Matheo Montero).