Llega al debate imputado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones dolosas graves. La acusación sostiene que conducía a 120 km/h y no frenó antes de embestir a la familia que estaba de vacaciones. Sucedió en Rosario.

Comienza el juicio contra un tiktoker acusado de haber atropellado y matado a una mujer y a su hija

Este lunes comienza el juicio oral contra Agustín David López Gagliasso (20), el tiktoker acusado de haber atropellado y matado a Tania Gandolfi (41) y a su hija Agustina García (16) durante unas vacaciones familiares en Rosario.

El fatal episodio ocurrió el 21 de enero de 2025 en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca, en plena costanera rosarina. Según la investigación, López Gagliasso manejaba un Peugeot 206 a 120,7 kilómetros por hora, una velocidad que duplicaba el máximo permitido en la zona. En el auto iba acompañado por Giovanna R., que también resultó herida.

La reconstrucción del caso indica que el acusado circulaba por la avenida Illia tras una discusión de tránsito con un motociclista. En ese contexto, realizó maniobras en zigzag y perdió el control del vehículo, que se subió a la vereda y embistió a la familia cordobesa.

Tania y Agustina murieron en el acto, mientras que la hija menor, Victoria (6), fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela y logró recuperarse. El padre, Diego García (45), sufrió lesiones leves que no requirieron internación.

Las pericias determinaron que el conductor no frenó antes de perder el control y que tenía 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, la fiscalía remarcó que la acompañante le advirtió el peligro. “Nos vamos a matar”, le dijo la chica a López Gagliasso antes del impacto.

Según registros oficiales, el Peugeot 206 fue multado tres veces en 2024 por sobrepasar hasta un 25% la velocidad máxima permitida en Arturo Frondizi al 200, en la zona norte de la ciudad, establecida en 50 kilómetros por hora.

La primera infracción por exceso de velocidad data del 21 de enero de 2024, después de la medianoche. La segunda fue el 10 de marzo, a la 1.54 de la madrugada; y la tercera se produjo casi dos meses después, el 5 de mayo, a la 1.26

La acusación y el pedido de pena

El proceso está a cargo de un tribunal integrado por las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez. La fiscalía, representada por Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, anticipó que solicitará 18 años de prisión para López Gagliasso, además de 10 años de inhabilitación para conducir.

Durante la instrucción, la defensa intentó cambiar la calificación legal a homicidio culposo, pero el planteo fue rechazado y el joven llegó al debate imputado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones dolosas graves. Por la gravedad del hecho, permaneció detenido con prisión preventiva desde el accidente.

En la causa también se contemplan las lesiones sufridas por Victoria, Diego y Giovanna, la joven que viajaba como acompañante en el auto.

En su declaración posterior al accidente, Giovanna contó: “Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo; al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara”.

Al mismo tiempo, agregó: “Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto; estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”.