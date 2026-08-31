Comisión de fomento formaliza convenio para construir 10 viviendas

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), firmó el convenio que permitirá avanzar con la construcción de 10 viviendas en Cañadón Seco.

Para tal fin, el viernes arribó a esa localidad Marcelo de la Torre, quien cumplió una de sus últimas gestiones como presidente del IVUD, acompañado por quien lo reemplazará a la brevedad, Federico Addy.

Ambos se reunieron con el presidente de la comisión de fomento, Gabriel Galarza y la directora de Obras, Bárbara Romero, formalizándose el anuncio que el pasado 9 de agosto realizara el gobernador Claudio Vidal

La nueva instancia permite a la comuna formulara una Resolución por la cual se hará el llamado a licitación de obras que tendrán un plazo de ejecución de 12 meses.

Las unidades habitacionales a ejecutarse serán de 50 metros cuadrados, demandarán una inversión de 996 millones de pesos y se financiaran con fondos del programa UNIRSE.,

El acuerdo previo había sido destacado por ambas partes como un ejemplo de trabajo conjunto por sobre las diferencias, priorizando las necesidades de los vecinos.

En aquella oportunidad, Vidal había señalado que “cuando trabajamos juntos, sin egoísmos y pensando en el bienestar de nuestra gente, podemos concretar las obras que cada comunidad necesita".

En tanto, Galarza había valorado que "estas 10 viviendas fueron un compromiso del gobernador con nuestra comunidad y hoy estamos dando un paso fundamental".