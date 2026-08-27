Alumnos de 7º grado de la Escuela 23 de Cañadón Seco visitaron la Planta GIRSU de la localidad, en el marco de un trabajo que desarrollarán para la Feria de Ciencias.

Visita guiada de alumnos a la planta de gestión de residuos

Acompañados por integrantes de la Dirección de Salubridad y Ambiente y el equipo de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), los estudiantes de la Escuela 23 recorrieron la planta y conocieron cómo se recuperan los residuos, aprendiendo sobre separación en origen, tipos de plásticos y economía circular.

Por ser el primer grupo en realizar esta experiencia, se convirtieron en pioneros de las visitas guiadas y, aprovechando la celebración de la Semana del Árbol, dejaron su impronta plantando un laurel bajo una consigna que invita a pensar en el futuro: “Si pasaste por aquí, dejas tu raíz”.

El presidente de la comisión de fomento, Gabriel Galarza, entregó a cada estudiante una bolsa de acopio numerada, con el objetivo de sumar nuevos agentes verdes y promotores ambientales que lleven la separación de residuos a sus hogares y multipliquen el mensaje en sus familias.

También pudieron conocer ejemplos concretos de economía circular. Recibieron un set de geometría elaborado con material recuperado y un ramo de acelga cosechada en el invernadero comunal.

La jornada culminó con una fotografía en el Punto Verde, que quedó inaugurado como un nuevo espacio para fortalecer la separación y recuperación de materiales en la comunidad de Cañadón Seco.

Acompañaron la actividad el secretario general Carlos Lisoni, la directora de Salubridad y Ambiente, Estela Llampa, y todo el equipo de GIRSU.

Fuente: comuna de Cañadón Seco