Cómo celebró Morena Rial su cumpleaños dentro de la cárcel

El cumpleaños número 26 de Morena Rial estuvo lejos de ser una celebración. La hija del periodista Jorge Rial recibió la fecha en un contexto inesperado: detenida en una comisaría de San Isidro, acusada de participar en un robo en una propiedad de Villa Adelina. Mientras enfrenta un proceso judicial que podría agravarse con nuevas pruebas en su contra, la mediática pasó su día en condiciones precarias y con un presente marcado por la incertidumbre.

La situación de Morena no ha pasado desapercibida y ha generado una fuerte conmoción en su entorno. Según su abogado, Alejandro Cipolla, las condiciones de detención no son las mejores y han afectado seriamente su estado anímico y físico. "Morena está destruida, durmió en el piso porque no había colchón. Usó de almohadón un buzo. Está sola en un cubículo de 2x2 o incluso más chico. Me dijo que tampoco llegaba a estar bien acostada en el piso", explicó el letrado en diálogo con los medios.

A esto se suman las molestias físicas que ha sufrido desde su detención. "Está con un fuerte dolor en las muñecas porque la esposaron de forma muy agresiva. Esto fue provocando un deterioro. Además, ella ya tenía una fisura y ahora las tiene bastante inflamadas", detalló Cipolla.

A pesar de la difícil situación, Morena recibió una visita cargada de emoción en su día especial. Su mejor amiga se acercó hasta la comisaría y le llevó un regalo simbólico pero significativo: una foto de su hijo Amadeo, quien actualmente está bajo el cuidado de su abuelo, Jorge Rial.

El gesto conmovió profundamente a la joven, quien atraviesa este momento con angustia. Así lo reveló Facundo Ventura, hijo del periodista Luis Ventura y amigo de la infancia de Morena, quien compartió detalles en sus redes sociales. "Hoy More Rial está cumpliendo 26 años. Su mejor amiga la fue a visitar y le llevó de regalo una fotito de su hijo Amadeo", expresó en una publicación de Instagram.

Mientras tanto, su padre, Jorge Rial, ha mantenido una postura firme respecto a la situación de su hija y hasta el momento ha decidido no visitarla en la cárcel. Su actitud generó críticas, especialmente por parte de Matías Ogas, el padre de Amadeo, quien lo acusó de bloquearlo y no permitirle ver al niño por videollamada.

En medio del escándalo, el conductor se limitó a expresar su angustia, aunque sin dar demasiados detalles sobre su relación con Morena en este momento tan complejo.

La realidad dista mucho de lo que Morena había imaginado para su cumpleaños. Según reveló el periodista Matías Vázquez en Puro Show, la joven tenía planeada una gran fiesta en un exclusivo boliche de Palermo, con una lista de 800 invitados y acuerdos con marcas para canjes. "El evento iba a ser un ‘cumpleaños abierto’ al que cualquiera podía asistir", detalló el periodista.