Cómo fue la escandalosa pelea entre Barby Silenzi y El Polaco que detonó su separación

Aunque a lo largo de los años protagonizaron más de una crisis y supieron surfear varios escándalos, esta vez parece ser el final definitivo. Después de nueve años de amor intermitente, una hija en común y una convivencia con altibajos, Barby Silenzi y El Polaco pusieron punto final a su relación. Y aunque no hay comunicado oficial ni posteo de despedida, los hechos hablan por sí solos.

Según contaron en Intrusos, la última discusión -que terminó en ruptura- se habría dado mientras el cantante estaba de gira por Europa. Fue Paula Varela quien compartió los detalles que, según ella, le confió la propia Barby: “Barby y El Polaco están separados porque él tenía una gira en Europa y ella le dijo que la lleve porque era la primera vez que iba a Europa, le dijo: ‘te acompaño y vivimos este momento juntos, nos sacamos a las nenitas de encima y disfrutamos’”, relató la panelista.

Pero el plan romántico se pinchó antes de despegar. “Él le dijo que no, que no tenía un mango, que era muy caro y ella entendió y le dijo que se quedaba con las pibas”, agregó Varela, detallando cómo Barby aceptó quedarse en Buenos Aires con sus hijas… hasta que vio algo que no le cerró.

“Ella empieza a ver que una noche él se va a comer con Sofi Morandi a un restaurante y ella lo llamó para decirle ‘vos te estás yendo de joda y me dijiste que me quede con las nenas’”, contó Paula sobre el detonante. Y, como era de esperarse, del otro lado no cayó nada bien el reclamo.

“Él también se enoja, terminan separándose medio por teléfono y él vuelve el martes pasado a Argentina, no hubo comunicación y él agarró todas sus cosas y se fue a otra casa que tienen en el mismo country”, completó.

La separación avanzó más rápido de lo previsto. “Ya mudó las camas de sus hijas y la ropa de ellas, la separación esta semana fue avanzadísima y ella me dijo claramente ‘Paula, se terminó el amor, me cansé’”, reveló Varela.

Y como si todo esto fuera poco, El Polaco cumplió años solo, sin Barby, y al día siguiente fue visto en un show en Café La Humedad, donde pasó algo que volvió a dar que hablar: “Ahí estaba Dalila y se la chapó en el escenario, me lo cuentan todas las fanáticas”, lanzó Paula, sin filtro.

La escena fue más que comentada, y hasta con testimonio incluido: “’La diosa del verbo amar estaba re caliente con El Polaco hace rato’, perdón es un textual”, aclaró entre risas.