Cómo fue la separación de Vero Lozano y "Corcho" Rodríguez

Vero Lozano se encuentra en pareja hace varios años con Jorge “Corcho” Rodríguez. Sin embargo, hubo un tiempo en el cual ellos se encontraron separados. En este sentido, la conductora habló en su programa y contó qué fue lo que pasó.

Entre Vero Lozano y Corcho Rodríguez hubo un distanciamiento pero no como suele ocurrir en las parejas. Es que no hubo un impasse, sino que tomaron distancia dentro de la relación. Sin romper nada, continuaron juntos pero comenzaron a realizar cosas por separado.

Es que según reveló la conductora, durante la pandemia tomó la decisión de comenzar a dormir alejada de su marido. Al contar esto en su programa sorprendió a todos debido a lo insólito de la situación. Es por eso que ahondó en el tema y contó detalles.

En su programa, Cortá por Lozano, tuvieron como invitada a Silvina Escudero, quien se animó a hablar de todo. Yendo de un tema al otro, una de las panelistas le consultó a la modelo si dormía con su pareja, por lo que respondió: "Obvio, chicas. ¿Acaso alguien se casa y no duerme con su marido?".

Ante la respuesta en forma de pregunta, a Vero Lozano no le quedó mayor opción que hacerse cargo de sus hechos y admitió que ella pasó por momentos en los cuales no sentía el deseo de dormir junto a su marido por la noches.

"Es verdad, chicas, pero yo no estoy casada. Tuve una época en la pandemia en la que yo me iba a dormir con Antonia. Llevaba mis cosas, pero ahora volvimos. Volví a la cama matrimonial”, explicó respecto a lo que hacía y aclarando que es algo que ya no ocurre.

Hace algunos años, cuando comentó por primera vez que dormía alejada de su marido, mencionó: “Es una buena decisión post pandemia continuar con el tema de las habitaciones separadas. Estoy con mi compu, veo las series que quiero ver, él ve lo que quiere ver. No está nada mal, así que creo que de esta pandemia se pueden sacar cosas interesantes”.

Sin embargo, pese a que había lanzado aquella posibilidad, ahora confirmó que ha decidido dejar esta postura y volver a dormir con su marido como al principio de la relación.