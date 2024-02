Cómo será la movilización en defensa de la Cuenca

Se sumaron nuevos actores y se cambió el escenario, pero la movilización en defensa de la Cuenca del Golfo San Jorge promete ser multitudinaria. El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, se reunió con sus pares de Camioneros de Chubut, Jorge Taboada, y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Raúl Silva, quienes confirmaron su presencia en el acto de este viernes. También formarían parte de la jornada el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente Othar Macharashvili.

Debido a la cantidad de asistentes, se cambió el lugar de concentración y finalización de la movilización. El recorrido original marcaba que la concentración sería en la histórica sede del gremio de petroleros de base y finalizaría en la sede de YPF en Kilómetro 3. La nueva movilización marca que la concentración será en Rivadavia y Alvear para dirigirse hasta San Martín y Güemes, donde estará el escenario principal y hablarán los diferentes actores de la industria. Lo que no cambiará es que el paro será por 12 horas y sin perjudicar la producción de la región.

La medida de fuerza buscará enviar un mensaje al Gobierno nacional y a las operadoras que mantienen actividad en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge. En este marco, Ávila sostuvo: “la paz social somos todos, no es un sindicato solo” y pidió poner el foco en el plan de inversiones que anunciaron las operadoras en la última reunión del 2 de febrero. “Cuando uno mira esas inversiones, se asusta, tiene miedo, y esto es lo que le pedimos a la gente, que se movilice en paz, tranquilo, y que el viernes tengamos una gran movilización para demostrarle, primero, al Gobierno Nacional, y segundo, a todas las operadoras, que va a ser muy difícil que abandonen Chubut cuando ellos quieran, porque ahora vienen con la idea de ‘si me apuran, me voy’”, aseguró el dirigente gremial.

“Si hay alguna operadora que cree que nosotros le vamos a tener miedo, están equivocados. Nosotros vamos a defender los puestos laborales de la gente que es lo único que nos interesa a nosotros. Después, el resto, yo puedo discutir cualquier cosa. Lo que no voy a discutir son puestos laborales. La gente que está trabajando tiene que seguir trabajando, tiene que seguir prestando servicios, y se tiene que, por lo menos, tener la posibilidad de llegar a jubilarse”, advirtió.

Asimismo, el titular de petroleros convencional aseveró que más allá del nuevo acuerdo paritario hay que defender los puestos laborales en la calle. “Más allá de que si bien tenemos otro aumento salarial, no significa que tenemos que estar felices, lo que significa eso es que hemos podido defender el salario de nuestra gente, más allá de la dificultad económica que atraviesa el país. Y esto es lo importante, hacerlo cuando más se necesita, y no como hemos hecho en otros años anteriores, que hemos discutido paritarias ya con números cerrados, y este es el porcentaje que tenemos que discutir. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo en libertad, pero lo queremos hacer con trabajo, no sin trabajo”, consideró.