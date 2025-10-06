Comodoro avanza en el Argentino C-20 de futsal femenino

La selección femenina C-20 de Comodoro Rivadavia obtuvo este lunes dos nuevos triunfos que le permiten asegurarse un lugar en las semifinales del Torneo Argentino de fútbol de salón que se juega en el Club Atlético Belgrano de la ciudad de Rosario.
Por la mañana, Comodoro había logrado su segundo éxito en el torneo y otra vez por goleada. Derrotó 5-1 a Tucumán, con tres tantos de Nahiara Andrade, uno de Yasmín Stanoss y otro de Catalina Espínola. El gol tucumano lo hizo Paula Villalba Funes.
Mientras que por la noche y ya por la tercera fecha del certamen, Comodoro Rivadavia derrotó 5-4 a Rosario B y de esa manera accedió a la próxima instancia del torneo.
Yasmín Stanoss, en dos ocasiones, Tizziana Cancino, Nahiara Andrade y la arquera Lucía Schweighofer -marcando de arco a arco-, fueron las artífices de la victoria del elenco de la AFeCFuSa (Asociación Femenina Comodorense de Fútbol de Salón).
Por el lado de las rosarinas, marcaron Lucía Valles, en dos ocasiones, una de penal, Carola Sisti y Pía Pauluzzi.
El conjunto, que conduce Nicolás Padilla, cerrará este martes su participación en la fase de grupos. Será cuando se enfrente desde las 17:40 ante Paraná por la cuarta fecha y última fecha.
POSICIONES
Grupo A: Comodoro Rivadavia 6 puntos (+10), Rosario B 2 (+3), Tucumán 2 (+3), Paraná 2 (-10), Formosa A 0 (-6).
Grupo B: Mendoza 4 puntos (+13), Puerto Deseado 2 (+4), Pico Truncado 2 (-2), Formosa B 0 (-2), Rosario A 0 (-13).
Panorama
LUNES 6
Zona “A”
- Comodoro Rivadavia 5 / Tucumán 1 - 2ª fecha.
- Paraná 1 / Rosario B 12 - 2ª fecha.
- Formosa A 1 / Paraná 2 - 3ª fecha.
- Comodoro Rivadavia 5 / Rosario B 4 - 3ª fecha.
Zona “B”
- Pico Truncado 5 / Formosa B 3 - 2ª fecha.
- Rosario A 0 / Mendoza 9 - 2ª fecha.
Programa
MARTES 7
10:00 Puerto Deseado vs Formosa B; B – 3ª fecha.
11:40 Rosario A vs Pico Truncado; B – 3ª fecha.
16:00 Formosa A vs Tucumán; A – 3ª fecha.
17:40 Comodoro Rivadavia vs Paraná; A – 4ª fecha.
19:20 Puerto Deseado vs Mendoza; B – 4ª fecha.
21:00 Rosario A vs Formosa B; A – 4ª fecha.
MIERCOLES 8
16:00 Tucumán vs Paraná; A – 5ª fecha.
17:40 Puerto Deseado vs Pico Truncado; B – 5ª fecha.
19:20 Mendoza vs Formosa B; B – 5ª fecha.
21:00 Formosa A vs Rosario B; - 5ª fecha.