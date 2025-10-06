El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Deportes
  2.  |  FUTSAL
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

La C-20 de Comodoro debutó con goleada en el Argentino Femenino

Fue 8-3 ante Formosa A por el inicio del Torneo Nacional de Selecciones de fútbol de salón que dio comienzo en Rosario.

El plantel femenino C-20 de Comodoro Rivadavia arrancó con todo su participación en el Grupo A del Torneo Argentino de Selecciones de Fútbol de Salón Femenino que dio comienzo en Rosario.

El elenco chubutense se impuso por 8-3 ante Formosa A en uno de los partidos que se jugaron este domingo en el Club Belgrano de la ciudad santafesina.

En el otro partido de la zona, Tucumán se impuso por 8-1 ante Rosario B.

Mientras tanto, en el Grupo B, distinta suerte corrieron los dos elencos que representan a la provincia de Santa Cruz.

Pico Truncado cayó 5-1 ante Mendoza, mientras que Puerto Deseado venció 5-1 a Rosario “A”, uno de los representantes locales.

Este lunes se jugará la segunda fecha y se iniciará la tercera del certamen.

Comodoro tendrá doble presentación. Desde las 10 se medirá con Tucumán, y a partir de las 21, su rival será Rosario B.

Cabe destacar que los partidos de este torneo, que se jugará hasta este viernes, se podrán disfrutar a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

……………

Panorama de la 1ª fecha

DOMINGO 4

Grupo “A”

- Comodoro Rivadavia 8 / Formosa A 3.

- Tucumán 8 / Rosario B 1.

Grupo “B”

- Mendoza 5 / Pico Truncado 1.

- Rosario A 1 / Puerto Deseado 5.

Programa – Club Belgrano (Rosario)

LUNES 6

10:00 Comodoro Rivadavia vs Tucumán; A – 2ª fecha.

11:40 Paraná vs Rosario B; A – 2ª fecha.

16:00 Pico Truncado vs Formosa B – 2ª fecha.

17:40 Rosario A vs Mendoza; B – 2ª fecha.

19:20 Formosa A vs Paraná; A - 3ª fecha.

21:00 Comodoro Rivadavia vs Rosario B; A – 3ª fecha.

MARTES 7

10:00 Puerto Deseado vs Formosa B; B – 3ª fecha.

11:40 Rosario A vs Pico Truncado; B – 3ª fecha.

16:00 Formosa A vs Tucumán; A – 3ª fecha.

17:40 Comodoro Rivadavia vs Paraná; A – 4ª fecha.

19:20 Puerto Deseado vs Mendoza; B – 4ª fecha.

21:00 Rosario A vs Formosa B; A – 4ª fecha.

MIERCOLES 8

16:00 Tucumán vs Paraná; A – 5ª fecha.

17:40 Puerto Deseado vs Pico Truncado; B – 5ª fecha.

19:20 Mendoza vs Formosa B; B – 5ª fecha.

21:00 Formosa A vs Rosario B; - 5ª fecha.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico