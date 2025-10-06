La C-20 de Comodoro debutó con goleada en el Argentino Femenino

El plantel femenino C-20 de Comodoro Rivadavia arrancó con todo su participación en el Grupo A del Torneo Argentino de Selecciones de Fútbol de Salón Femenino que dio comienzo en Rosario.
El elenco chubutense se impuso por 8-3 ante Formosa A en uno de los partidos que se jugaron este domingo en el Club Belgrano de la ciudad santafesina.
En el otro partido de la zona, Tucumán se impuso por 8-1 ante Rosario B.
Mientras tanto, en el Grupo B, distinta suerte corrieron los dos elencos que representan a la provincia de Santa Cruz.
Pico Truncado cayó 5-1 ante Mendoza, mientras que Puerto Deseado venció 5-1 a Rosario “A”, uno de los representantes locales.
Este lunes se jugará la segunda fecha y se iniciará la tercera del certamen.
Comodoro tendrá doble presentación. Desde las 10 se medirá con Tucumán, y a partir de las 21, su rival será Rosario B.
Cabe destacar que los partidos de este torneo, que se jugará hasta este viernes, se podrán disfrutar a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).
……………
Panorama de la 1ª fecha
DOMINGO 4
Grupo “A”
- Comodoro Rivadavia 8 / Formosa A 3.
- Tucumán 8 / Rosario B 1.
Grupo “B”
- Mendoza 5 / Pico Truncado 1.
- Rosario A 1 / Puerto Deseado 5.
Programa – Club Belgrano (Rosario)
LUNES 6
10:00 Comodoro Rivadavia vs Tucumán; A – 2ª fecha.
11:40 Paraná vs Rosario B; A – 2ª fecha.
16:00 Pico Truncado vs Formosa B – 2ª fecha.
17:40 Rosario A vs Mendoza; B – 2ª fecha.
19:20 Formosa A vs Paraná; A - 3ª fecha.
21:00 Comodoro Rivadavia vs Rosario B; A – 3ª fecha.
MARTES 7
10:00 Puerto Deseado vs Formosa B; B – 3ª fecha.
11:40 Rosario A vs Pico Truncado; B – 3ª fecha.
16:00 Formosa A vs Tucumán; A – 3ª fecha.
17:40 Comodoro Rivadavia vs Paraná; A – 4ª fecha.
19:20 Puerto Deseado vs Mendoza; B – 4ª fecha.
21:00 Rosario A vs Formosa B; A – 4ª fecha.
MIERCOLES 8
16:00 Tucumán vs Paraná; A – 5ª fecha.
17:40 Puerto Deseado vs Pico Truncado; B – 5ª fecha.
19:20 Mendoza vs Formosa B; B – 5ª fecha.
21:00 Formosa A vs Rosario B; - 5ª fecha.