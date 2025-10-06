La Asociación Promocional de Fútbol de Salón tuvo actividad tanto el sábado como el domingo.

El Clausura de futsal promocional tuvo otro fin de semana de acción

Los chicos de Casino. Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025.

Más de treinta fueron los partidos que se jugaron entre las jornadas del sábado y domingo en sus diferentes categorías, y en donde los chicos marcaron un total de 199 goles.

A continuación se detallan los resultados y sus respectivos goleadores de los partidos que se jugaron el fin de semana.

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

4ª fecha

- Flamengo 2 (Tiziano Salazar 2) / Asturiano Celeste 3 (Rodrigo Manjón-Theo Quiroga 2).

5ª fecha

- Casino CR 2 (Matteo Villarroel-Juan Cruz Carrizo) / Lanús Infantil 3 (Pedro Carro-Mateo Lincopil 2).

DENOMINACION C-11 2015

5ª fecha

- El Lobito Infantil 4 (Gonzalo Alaniz 3–Ian Falcón) / PM FC Negro 0.

- Casino CR 5 (Mateo Ferreyra-Thiago Mareco-Valentino Bermúdez 2-Ignacio Kochowicz) / PM FC Blanco 1 (Santino Acevedo).

- Lanús Infantil 1 (Jeremías Flores) / Comodoro FC 5 (Alfie Andretta-Milo Andretta-Juan Zabalo-Thiago Piñero 2).

- Juanes Motos Futsal 2 (Blas Aguilar 2) / Halcones Dorados FC 0.

- Vikingos FC 2 (Santino Millalonco-Santino Cárdenas) / Asturiano Celeste 3 (Milo Huenelaf-Noah Ruiz-Giovanni Vidal).

DENOMINACION C- 09 2016

5ª fecha

- Vikingos FC 2 (Axel Gorosito-Santiago Cárdenas) / Lanús 3 (Juan Martin Mansilla 2-Bautista Guinao).

DENOMINACION C- 09 2017

5ª fecha

- El Lobito Infantil 5 (Valentín Navarro-Lorenzo Coronado-Michel Márquez 2-Lian Levicoi) / PM FC Blanco 5 (Emir González 3-Eithan Melihuechun–Santino Oyarzo).

- PM FC Azul 1 (León Villafañe) / Lanús 1 (Valentino Quesada).

DENOMINACION C-13

5ª fecha - Zona “A”

- Guardianes JL 7 (Samuel Ojeda 2-Axel Mendoza 2-Victor Pedraza 2- Siro Soto) / La Cigarra 0.

- Juanes Motos Futsal 3 (Antonio Ortiz-Gonzalo Macías –Santino Russo) / Guerreros FC 0.

- La Super Económica 2 (Bastian Chaile 2) / Lanús Infantil “B” 0.

6ª fecha - Zona “A”

- Los Matadores Rojo 7 (Otoniel Sánchez-Santiago Castro – Joel Paredes 2-Dylan Mansilla-Fabio Zamora 2) / Juan XXIII 0.

- Nero Futsal 2 (Santiago Morales 2) / Pase de Gol 0.

- La Prove Futsal 0 / Malvinas Club 7 (Joaquín Hidalgo 2- Santino Guerrero 2-Tahiel Morales-Ticiano Palma 2).

DENOMINACION C-13

5ª fecha – Zona “B”

- Lanús Infantil “A” 13 (Tiziano Hernández–Kevin Chávez 2- Giovanni Guinao 2-Bastián Miranda 3-Ian Barría 3-Mateo Núñez-Juan Cruz Cárdenas) / Lanús 1 (Ciro Vargas).

- El Pilar 3 (Thian Méndez-Ignacio Navarro-Arian Barrientos) / MyL Futsal 2 (Juan Ignacio Llesona-Santino Cornejo).

- La Scaloneta CR 0 / Milan Futsal 6 (Juan Cruz Astorga 2- Fausto Farías 3-Matías Rojas).

- Los Amigos del Fútbol 7 (Martín Toro 2-Lautaro Poveda 2- Leonel Pérez-Ian Chaura-Fantino Quisle) / Inter 2 (Diego Bravo-Misael Sanhueza).

6ª fecha – Zona “B”

- Lanús 1 (Daniel Flores) / Galácticos 3 (Dylan Miranda 3).

- 211 Futsal 2 (Bastián Godoy-Tiziano Castro) / Casino CR 14 (Ignacio Villalba-Gastón Escobar-Guillermo Kuhn 2-Juan Caneo-Juan Manuel Taquías 3-Matheo Montero 2-Joaquín Paredes 4).

DENOMINACION C-15

3ª fecha - Zona “A”

- Juan XXIII 2 (Mateo Sánchez-Benjamín Carrizo) / La Provee Futsal 0.

4ª fecha - Zona “A”

- Prekad “A” 2 Agustín López-Juan Manuel Taquías) / Deportivo DM 0.

- Deportivo San Cayetano 2 (Alan Banegas-Ezequiel Saldivia) / Alma Gaucha 3 (Valentín Cuyul-Alxander Soto-Lisandro Nova).

3ª fecha - Zona “B”

- 211 Futsal 1 (Dylan Domínguez) / La Scaloneta CR 2 (Miguel Loncón–Ian Sobarzo).

- Nero Futsal 2 (Santino Navarro-Santino Pardo) / Los Titanes FC Naranja 8 (Héctor Cárdenas-Alejandro Zadig 2- Axel Barrionuevo-Gabriel Aguirre-Sergio Borda 2-Enzo Martínez).

- HDP Futsal 1 (Benjamín López) / 70/30 Petrosar 5 (Gastón Alfonso-Bautista Barría 2-Facundo Ferreyra -Mateo Ojeda).

DENOMINACION C-17

3ª fecha – Zona “A”

- HDP Futsal 3 (Thiago Cárcamo-Tomás Tebes-Bruno Barría) / Lanús “B” 7 (Arian Alcaína-Lucas De Olivera-Lautaro Molina-Gabriel Nahuel-Thiago Villalba 2-Romino Sosa).

4ª fecha - Zona “A”

- Deportivo Los Teros 0 / CIPA 7 (Dante Obregón 2-Thiago Mirillan-Lionel Santander 2-Jeremías Mansilla-Angel Herrero).

- El Lobito Futsal 1 (Walter Toledo) / HDP Futsal 4 (Thiago Cárcamo 3- Dylan Cutrin).

4ª fecha – Zona “B”

- Lanús “A” 5 (Mateo Morales-Joaquín Tula-Thiago Villar 2-Flavio Navarro) / MyL Futsal 5 (Lautaro Barría-Alexis Rivas-Enzo Muñoz-Benjamín Errecalde 2).

- El Progreso 4 (Thiago Figueroa-Nehemías Mañao 2 Thiago Zabn) / Guerreros de Malvinas 3 (Damián Miranda -Lautaro López-Lucas Mansilla).