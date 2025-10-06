El Clausura de futsal promocional tuvo otro fin de semana de acción

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025.
Más de treinta fueron los partidos que se jugaron entre las jornadas del sábado y domingo en sus diferentes categorías, y en donde los chicos marcaron un total de 199 goles.
A continuación se detallan los resultados y sus respectivos goleadores de los partidos que se jugaron el fin de semana.
Panorama
DENOMINACION C-11 2014
4ª fecha
- Flamengo 2 (Tiziano Salazar 2) / Asturiano Celeste 3 (Rodrigo Manjón-Theo Quiroga 2).
5ª fecha
- Casino CR 2 (Matteo Villarroel-Juan Cruz Carrizo) / Lanús Infantil 3 (Pedro Carro-Mateo Lincopil 2).
DENOMINACION C-11 2015
5ª fecha
- El Lobito Infantil 4 (Gonzalo Alaniz 3–Ian Falcón) / PM FC Negro 0.
- Casino CR 5 (Mateo Ferreyra-Thiago Mareco-Valentino Bermúdez 2-Ignacio Kochowicz) / PM FC Blanco 1 (Santino Acevedo).
- Lanús Infantil 1 (Jeremías Flores) / Comodoro FC 5 (Alfie Andretta-Milo Andretta-Juan Zabalo-Thiago Piñero 2).
- Juanes Motos Futsal 2 (Blas Aguilar 2) / Halcones Dorados FC 0.
- Vikingos FC 2 (Santino Millalonco-Santino Cárdenas) / Asturiano Celeste 3 (Milo Huenelaf-Noah Ruiz-Giovanni Vidal).
DENOMINACION C- 09 2016
5ª fecha
- Vikingos FC 2 (Axel Gorosito-Santiago Cárdenas) / Lanús 3 (Juan Martin Mansilla 2-Bautista Guinao).
DENOMINACION C- 09 2017
5ª fecha
- El Lobito Infantil 5 (Valentín Navarro-Lorenzo Coronado-Michel Márquez 2-Lian Levicoi) / PM FC Blanco 5 (Emir González 3-Eithan Melihuechun–Santino Oyarzo).
- PM FC Azul 1 (León Villafañe) / Lanús 1 (Valentino Quesada).
DENOMINACION C-13
5ª fecha - Zona “A”
- Guardianes JL 7 (Samuel Ojeda 2-Axel Mendoza 2-Victor Pedraza 2- Siro Soto) / La Cigarra 0.
- Juanes Motos Futsal 3 (Antonio Ortiz-Gonzalo Macías –Santino Russo) / Guerreros FC 0.
- La Super Económica 2 (Bastian Chaile 2) / Lanús Infantil “B” 0.
6ª fecha - Zona “A”
- Los Matadores Rojo 7 (Otoniel Sánchez-Santiago Castro – Joel Paredes 2-Dylan Mansilla-Fabio Zamora 2) / Juan XXIII 0.
- Nero Futsal 2 (Santiago Morales 2) / Pase de Gol 0.
- La Prove Futsal 0 / Malvinas Club 7 (Joaquín Hidalgo 2- Santino Guerrero 2-Tahiel Morales-Ticiano Palma 2).
DENOMINACION C-13
5ª fecha – Zona “B”
- Lanús Infantil “A” 13 (Tiziano Hernández–Kevin Chávez 2- Giovanni Guinao 2-Bastián Miranda 3-Ian Barría 3-Mateo Núñez-Juan Cruz Cárdenas) / Lanús 1 (Ciro Vargas).
- El Pilar 3 (Thian Méndez-Ignacio Navarro-Arian Barrientos) / MyL Futsal 2 (Juan Ignacio Llesona-Santino Cornejo).
- La Scaloneta CR 0 / Milan Futsal 6 (Juan Cruz Astorga 2- Fausto Farías 3-Matías Rojas).
- Los Amigos del Fútbol 7 (Martín Toro 2-Lautaro Poveda 2- Leonel Pérez-Ian Chaura-Fantino Quisle) / Inter 2 (Diego Bravo-Misael Sanhueza).
6ª fecha – Zona “B”
- Lanús 1 (Daniel Flores) / Galácticos 3 (Dylan Miranda 3).
- 211 Futsal 2 (Bastián Godoy-Tiziano Castro) / Casino CR 14 (Ignacio Villalba-Gastón Escobar-Guillermo Kuhn 2-Juan Caneo-Juan Manuel Taquías 3-Matheo Montero 2-Joaquín Paredes 4).
DENOMINACION C-15
3ª fecha - Zona “A”
- Juan XXIII 2 (Mateo Sánchez-Benjamín Carrizo) / La Provee Futsal 0.
4ª fecha - Zona “A”
- Prekad “A” 2 Agustín López-Juan Manuel Taquías) / Deportivo DM 0.
- Deportivo San Cayetano 2 (Alan Banegas-Ezequiel Saldivia) / Alma Gaucha 3 (Valentín Cuyul-Alxander Soto-Lisandro Nova).
3ª fecha - Zona “B”
- 211 Futsal 1 (Dylan Domínguez) / La Scaloneta CR 2 (Miguel Loncón–Ian Sobarzo).
- Nero Futsal 2 (Santino Navarro-Santino Pardo) / Los Titanes FC Naranja 8 (Héctor Cárdenas-Alejandro Zadig 2- Axel Barrionuevo-Gabriel Aguirre-Sergio Borda 2-Enzo Martínez).
- HDP Futsal 1 (Benjamín López) / 70/30 Petrosar 5 (Gastón Alfonso-Bautista Barría 2-Facundo Ferreyra -Mateo Ojeda).
DENOMINACION C-17
3ª fecha – Zona “A”
- HDP Futsal 3 (Thiago Cárcamo-Tomás Tebes-Bruno Barría) / Lanús “B” 7 (Arian Alcaína-Lucas De Olivera-Lautaro Molina-Gabriel Nahuel-Thiago Villalba 2-Romino Sosa).
4ª fecha - Zona “A”
- Deportivo Los Teros 0 / CIPA 7 (Dante Obregón 2-Thiago Mirillan-Lionel Santander 2-Jeremías Mansilla-Angel Herrero).
- El Lobito Futsal 1 (Walter Toledo) / HDP Futsal 4 (Thiago Cárcamo 3- Dylan Cutrin).
4ª fecha – Zona “B”
- Lanús “A” 5 (Mateo Morales-Joaquín Tula-Thiago Villar 2-Flavio Navarro) / MyL Futsal 5 (Lautaro Barría-Alexis Rivas-Enzo Muñoz-Benjamín Errecalde 2).
- El Progreso 4 (Thiago Figueroa-Nehemías Mañao 2 Thiago Zabn) / Guerreros de Malvinas 3 (Damián Miranda -Lautaro López-Lucas Mansilla).