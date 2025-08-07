Comodoro busca la final del Argentino A de futsal

La selección de Comodoro Rivadavia irá este jueves en busca de meterse en la final del Torneo Argentino A de Selecciones de fútbol de salón.
Será cuando se enfrente ante Tucumán por una de las semifinales del certamen que se disputa en Rosario.
El partido, que dará inicio a las 20, se jugará en el estadio cubierto Claudio Newell, donde a continuación, se medirán en la otra semi, el local Rosario y Mendoza.
Comodoro, actual defensor del título, llega a esta intancia tras derrotar en cuartos de final a Corrientes Capital por 4-3, con dos goles de Jeremías Asencio, uno de Gabriel Dodds y otro de Matías Cárcamo.
El partido entre comodorenses y tucumanos se podrá ver a través del canal de YouTube de la CAFS.
Por su parte, la selección tucumana dejó en la anterior instancia a Metropolitana al ganarle por 2-0.
Luego de este partido, se medirán los dueños de casa y la ‘’Borravino’.
Rosario viene de superar en cuartos de final a Perito Moreno por 3-0, mientras que Mendoza superó por 3-1 a Corrientes Interior.
Esta segunda semifinal será televisada por el canal de DEPORTV, con los relatos de Darío Brusadin.
Por otra parte, las selecciones de Trelew, Las Heras, Esquel y Resistencia lograron este miércoles mantener la categoría.
Mientras que los que se descendieron al Argentino B fueron la Cuenca Carbonífera, Ushuaia, Pico Truncado y Posadas.
Asimismo, las ocho selecciones que se clasificaron a cuartos de final aseguraron su participación para el Argentino A 2026, certamen en el que se sumarán Caleta Olivia, Gobernador Gregores, Formosa y Mar Chiquita.
......................
Panorama
MIERCOLES 6
Permanencia
- Trelew 7 / Cuenca Carbonífera 2.
- Ushuaia 1 / Las Heras 2.
- Posadas 4 / Resistencia 6.
- Esquel 2 / Pico Truncado 1.
Cuartos de final
- Comodoro Rivadavia 4 / Corrientes Capital 3.
- Tucumán 2 / Metropolitana 0.
- Mendoza 3 / Corrientes Interior 1.
- Rosario 3 / Perito Moreno 0.
Programa
JUEVES 7 - SEMIFINALES
En el estadio cubierto Claudio Newell
20:00 Comodoro Rivadavia vs Tucumán.
22:00 Rosario vs Mendoza.