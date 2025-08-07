El Patagonico
Comodoro busca la final del Argentino A de futsal

Se medirá este jueves desde las 20 ante Tucumán por una de las semifinales. Luego, el local Rosario jugará ante Mendoza la otra semi.

La selección de Comodoro Rivadavia irá este jueves en busca de meterse en la final del Torneo Argentino A de Selecciones de fútbol de salón.

Será cuando se enfrente ante Tucumán por una de las semifinales del certamen que se disputa en Rosario.

El partido, que dará inicio a las 20, se jugará en el estadio cubierto Claudio Newell, donde a continuación, se medirán en la otra semi, el local Rosario y Mendoza.

Comodoro, actual defensor del título, llega a esta intancia tras derrotar en cuartos de final a Corrientes Capital por 4-3, con dos goles de Jeremías Asencio, uno de Gabriel Dodds y otro de Matías Cárcamo.

El partido entre comodorenses y tucumanos se podrá ver a través del canal de YouTube de la CAFS.

Por su parte, la selección tucumana dejó en la anterior instancia a Metropolitana al ganarle por 2-0.

Luego de este partido, se medirán los dueños de casa y la ‘’Borravino’.

Rosario viene de superar en cuartos de final a Perito Moreno por 3-0, mientras que Mendoza superó por 3-1 a Corrientes Interior.

Esta segunda semifinal será televisada por el canal de DEPORTV, con los relatos de Darío Brusadin.

Por otra parte, las selecciones de Trelew, Las Heras, Esquel y Resistencia lograron este miércoles mantener la categoría.

Mientras que los que se descendieron al Argentino B fueron la Cuenca Carbonífera, Ushuaia, Pico Truncado y Posadas.

Asimismo, las ocho selecciones que se clasificaron a cuartos de final aseguraron su participación para el Argentino A 2026, certamen en el que se sumarán Caleta Olivia, Gobernador Gregores, Formosa y Mar Chiquita.

Panorama

MIERCOLES 6

Permanencia

- Trelew 7 / Cuenca Carbonífera 2.

- Ushuaia 1 / Las Heras 2.

- Posadas 4 / Resistencia 6.

- Esquel 2 / Pico Truncado 1.

Cuartos de final

- Comodoro Rivadavia 4 / Corrientes Capital 3.

- Tucumán 2 / Metropolitana 0.

- Mendoza 3 / Corrientes Interior 1.

- Rosario 3 / Perito Moreno 0.

Programa

JUEVES 7 - SEMIFINALES

En el estadio cubierto Claudio Newell

20:00 Comodoro Rivadavia vs Tucumán.

22:00 Rosario vs Mendoza.

