Se medirá este jueves desde las 20 ante Tucumán por una de las semifinales. Luego, el local Rosario jugará ante Mendoza la otra semi.

Comodoro busca la final del Argentino A de futsal

La selección de Comodoro Rivadavia irá este jueves en busca de meterse en la final del Torneo Argentino A de Selecciones de fútbol de salón.

Será cuando se enfrente ante Tucumán por una de las semifinales del certamen que se disputa en Rosario.

El partido, que dará inicio a las 20, se jugará en el estadio cubierto Claudio Newell, donde a continuación, se medirán en la otra semi, el local Rosario y Mendoza.

Comodoro, actual defensor del título, llega a esta intancia tras derrotar en cuartos de final a Corrientes Capital por 4-3, con dos goles de Jeremías Asencio, uno de Gabriel Dodds y otro de Matías Cárcamo.

El partido entre comodorenses y tucumanos se podrá ver a través del canal de YouTube de la CAFS.

Por su parte, la selección tucumana dejó en la anterior instancia a Metropolitana al ganarle por 2-0.

Luego de este partido, se medirán los dueños de casa y la ‘’Borravino’.

Rosario viene de superar en cuartos de final a Perito Moreno por 3-0, mientras que Mendoza superó por 3-1 a Corrientes Interior.

Esta segunda semifinal será televisada por el canal de DEPORTV, con los relatos de Darío Brusadin.

Por otra parte, las selecciones de Trelew, Las Heras, Esquel y Resistencia lograron este miércoles mantener la categoría.

Mientras que los que se descendieron al Argentino B fueron la Cuenca Carbonífera, Ushuaia, Pico Truncado y Posadas.

Asimismo, las ocho selecciones que se clasificaron a cuartos de final aseguraron su participación para el Argentino A 2026, certamen en el que se sumarán Caleta Olivia, Gobernador Gregores, Formosa y Mar Chiquita.

......................

Panorama

MIERCOLES 6

Permanencia

- Trelew 7 / Cuenca Carbonífera 2.

- Ushuaia 1 / Las Heras 2.

- Posadas 4 / Resistencia 6.

- Esquel 2 / Pico Truncado 1.

Cuartos de final

- Comodoro Rivadavia 4 / Corrientes Capital 3.

- Tucumán 2 / Metropolitana 0.

- Mendoza 3 / Corrientes Interior 1.

- Rosario 3 / Perito Moreno 0.

Programa

JUEVES 7 - SEMIFINALES

En el estadio cubierto Claudio Newell

20:00 Comodoro Rivadavia vs Tucumán.

22:00 Rosario vs Mendoza.