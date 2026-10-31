Mariano Acosta ‘B’, en la rama femenina, y San Telmo, en la masculina, se consagraron campeones del certamen que se jugó durante seis jornadas en la ciudad.

Comodoro consagró a los campeones del Nacional de Clubes Adultos C de Handball

Comodoro Rivadavia fue escenario de una semana de intensa actividad deportiva con la realización del Nacional de Clubes Adultos ‘C’ de Handball, que este sábado llegó a su fin con la consagración de Mariano Acosta ‘B’ y San Telmo, los equipos que se quedaron con los títulos en sus respectivas ramas.

En la definición femenina, Mariano Acosta ‘B’ se impuso por 22-16 ante Don Bosco de San Justo y levantó el trofeo de campeón. El conjunto vencedor coronó una destacada actuación colectiva, mientras que su rival cerró una histórica participación en su primera experiencia en una competencia nacional.

Por el tercer puesto, Ferrocarril Oeste ‘C’ consiguió subirse al podio luego de derrotar por un ajustado 20-19 a Cinco Saltos, en un encuentro que se definió sobre el cierre.

En la competencia masculina, San Telmo escribió una página importante en su historia al conseguir su primera consagración nacional en la categoría Adultos. El equipo porteño superó 28-22 a Banco Provincia de Mar del Plata y celebró el título en suelo comodorense.

En tanto, Jockey Club obtuvo el tercer lugar tras vencer 21-16 a Platense en el partido por la medalla de bronce.

PREMIACION Y RECONOCIMIENTOS

La jornada de cierre también tuvo su espacio para los reconocimientos individuales, con la entrega de las distinciones al equipo ideal del campeonato, destacando a los jugadores y jugadoras que sobresalieron durante el desarrollo de la competencia.

El acto de premiación contó con la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez; además de autoridades de la Federación Chubutense de Balonmano (FeChuBa) y de la Confederación Argentina de Handball (CAH).

De esta manera, Comodoro Rivadavia bajó el telón de seis jornadas de handball nacional, con partidos en los gimnasios municipales N.º 2 y N.º 4, recibiendo a delegaciones de distintos puntos del país y reafirmando su protagonismo como sede de grandes acontecimientos deportivos.

Una nueva competencia nacional que tuvo al handball como protagonista y a la ciudad como punto de encuentro del deporte argentino.