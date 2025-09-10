Comodoro debate sobre la sobrepoblación animal y el cuidado responsable

Con el objetivo de concientizar sobre la problemática del abandono, el maltrato y los riesgos sanitarios, se realizarán charlas abiertas en San Cayetano y en Km 8. Los encuentros abordarán la importancia de la castración, el cuidado responsable y el Programa de Equilibrio Poblacional.

La sobrepoblación animal es una de las principales problemáticas que enfrenta Comodoro Rivadavia. El crecimiento de presencia de perros y gatos en situación de calle trae aparejados riesgos sanitarios, abandono y maltrato, por lo que vecinos y autoridades insisten en la necesidad de actuar de manera urgente.

En ese marco, organizaciones proteccionistas y la Secretaría de Ordenamiento Territorial invitan a participar de dos charlas gratuitas destinadas a vecinos de diferentes sectores de la ciudad.

La primera se realizará el viernes 12 de septiembre a las 16 horas en la Asociación Vecinal del barrio San Cayetano (Armando Tejada Gómez 2441). Allí se hablará sobre castración masiva y temprana —la única solución real para frenar la sobrepoblación—, cuidado responsable de animales y aplicación del Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos (PEP).

El segundo encuentro tendrá lugar el sábado 13 de septiembre a las 17 horas en el Centro Cultural de Km 8 (Julio Moreno 574). En esta oportunidad, el conversatorio hará foco en la vacunación, la desparasitación y el rol de la comunidad en el cuidado de los animales tanto en el hogar como en la vía pública.

Ambas propuestas buscan promover una convivencia armónica entre personas y animales, fortaleciendo la salud humana, ambiental y animal. Además, serán espacios de diálogo en los que especialistas responderán consultas y brindarán herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida de la comunidad.