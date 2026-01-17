Comodoro despedirá a Rubén Patagonia con un homenaje

Bajo la consigna de honrar a quien “vino del mar”, allegados, amigos y seguidores del artista se reunirán este domingo, a las 14 en la costanera, para cumplir su voluntad final.

Comodoro Rivadavia se prepara para despedir a Rubén Patagonia, referente cultural, defensor de los pueblos originarios y una de las voces más representativas de la identidad patagónica. Tras su fallecimiento, ocurrido el jueves, la comunidad que lo acompañó a lo largo de su trayectoria convocó a un homenaje que busca trascender el luto tradicional y celebrar su legado espiritual y artístico.

Bajo la consigna de honrar a quien “vino del mar”, allegados, amigos y seguidores del artista se reunirán este domingo para cumplir su voluntad final. En el mensaje de convocatoria, quienes lo despiden se definen como la “Comunidad que sembraste”, a la que describen como los “guardianes del viaje” y una de las cosechas más nobles de su paso por la vida.

Lejos de una despedida convencional, el encuentro se plantea como un acto de profundo simbolismo: el tránsito de Rubén Patagonia hacia la inmortalidad, fundiéndose con el mar y el viento, elementos que marcaron su linaje y su obra.

La ceremonia se realizará este domingo, a partir de las 14, en la costanera de Comodoro Rivadavia. El propósito central será cumplir el deseo del artista de llevar sus cenizas al “vientre de la tierra”, en un gesto de comunión con la naturaleza patagónica.

Desde la organización aclararon que no habrá protocolos rígidos ni formalidades estrictas. La invitación es a participar “desde el lugar que cada corazón mande”, habilitando distintas expresiones de afecto y homenaje. Durante el encuentro habrá espacio para canciones, danzas, palabras, silencios y abrazos colectivos.

“Todo será permitido”, señala el comunicado. Remarcan que el objetivo es celebrar la vida, el mensaje y la integración definitiva de Rubén Patagonia con el territorio que amó y defendió. Se espera una concurrencia masiva para rendir tributo a uno de los máximos exponentes del canto con fundamento y de la identidad cultural de la Patagonia.