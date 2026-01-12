KokoFest prepara su segunda edición y lanza una preventa de merchandising

El festival de ilustración y arte gráfico volverá a realizarse en el CIP los días 7 y 8 de marzo. La organización abrió una preventa de productos diseñados por ilustradores locales con el objetivo de cubrir costos operativos y sumar nuevas propuestas al evento.

KokoFest, el primer festival de ilustración y arte gráfico de Comodoro Rivadavia, comenzó la cuenta regresiva para su segunda edición, prevista para los días 7 y 8 de marzo en el Centro de Información Pública (CIP). En ese marco, la organización lanzó una preventa de merchandising oficial, desarrollada junto a ilustradores locales, con el fin de financiar distintos aspectos vinculados a la producción del evento.

La iniciativa estará vigente desde el 11 hasta el 25 de enero y contempla una serie de productos como grabados, llaveros, pines, stickers, anotadores y totebags. Según informaron desde la organización, el material solo podrá adquirirse durante ese período y no estará a la venta durante el festival: los pedidos se entregarán exclusivamente a quienes hayan participado de la preventa.

En diálogo con El Patagónico, el equipo organizador explicó que la recaudación está destinada íntegramente a cubrir gastos estructurales del encuentro. “Estamos armando la preventa para seguir costeando cosas del evento: contratar staff, hacer un banner, costear la decoración, ayudar a los chicos, porque en esta edición vamos a tener un tramo de adolescentes iniciantes”, detalló.

¡Se viene la 2da edicion de KokoFest! Estamos trabajando mucho para superarnos y poder brindarles cositas nuevas, por eso, tomamos la decisión de crear, junto a Ilustradores locales, Merch Oficial de KokoFest. Durante hoy (11/1) hasta el 25 de Enero, tendremos abierta esta preventa donde van a encontrar : grabados, llaveros, pines, stickers, anotadores y totebags. Esta Merch estará habilitada para compra unicamente por este mes, y no estará disponible para vender durante el evento. Durante el evento solamente estaremos entregando los pedidos a las personitas que compraron. Si te interesa algo que lo que ves, envianos un mensaje privado! Estamos muy emocionados pensando en las cosas nuevas que podremos hacer con su ayuda, muchisimas gracias.

Desde KokoFest precisaron además que los fondos permitirán afrontar gastos de difusión y actividades complementarias. “También nos sirve para costear publicidad en redes sociales, pegar afiches en el centro, los premios para los sorteos del día del evento o los stickers para los primeros en entrar”.

La segunda edición de KokoFest busca ampliar la propuesta presentada en su exitoso debut en 2025. En ese sentido, la organizadora adelantó que se incorporarán nuevos formatos: “Esta vez vamos a tener nuevos juegos, charlas y talleres”. Al mismo tiempo, señalaron que existen gestiones en curso para fortalecer el perfil formativo del festival.

Desde la organización remarcan que la preventa no tiene fines comerciales individuales ni genera beneficios para terceros. “Es una forma de poder tener mejores cosas en el evento, superarnos y que se note. La plata no va ni para la organización ni para ningún tercero, va solo al evento”.

¡Parece que descansamos pero estamos a mil planeando el próximo KokoFest! Te traemos dos super noticias : 1. Vamos a sacar MERCH OFICIAL del evento. ¡Todos los productos con ilustraciones de artistas locales! Fecha límite de la preventa: 25 DE ENERO. Se retira tu pedido el día del evento (chusmea la publi al respecto :3) TU APOYO nos ayuda a seguir con el Koko 2. Estaremos en el POPCORN 17 y 18 de enero #comodoroilustra

Finalmente, los organizadores aclararon que la decisión de no vender merchandising durante el festival responde a una lógica de cuidado del espacio colectivo: “Solo va a estar disponible ahora porque el día del evento la idea es que cada ilustrador venda, no sacarles clientes”.

KokoFest se consolida así como un espacio autogestivo que apuesta a fortalecer la escena local de la ilustración y el arte gráfico, sosteniendo su crecimiento a partir del acompañamiento del público y de la propia comunidad artística de la ciudad y la región.