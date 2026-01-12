KokoFest prepara su segunda edición y lanza una preventa de merchandising

KokoFest, el primer festival de ilustración y arte gráfico de Comodoro Rivadavia, comenzó la cuenta regresiva para su segunda edición, prevista para los días 7 y 8 de marzo en el Centro de Información Pública (CIP). En ese marco, la organización lanzó una preventa de merchandising oficial, desarrollada junto a ilustradores locales, con el fin de financiar distintos aspectos vinculados a la producción del evento.
La iniciativa estará vigente desde el 11 hasta el 25 de enero y contempla una serie de productos como grabados, llaveros, pines, stickers, anotadores y totebags. Según informaron desde la organización, el material solo podrá adquirirse durante ese período y no estará a la venta durante el festival: los pedidos se entregarán exclusivamente a quienes hayan participado de la preventa.
En diálogo con El Patagónico, el equipo organizador explicó que la recaudación está destinada íntegramente a cubrir gastos estructurales del encuentro. “Estamos armando la preventa para seguir costeando cosas del evento: contratar staff, hacer un banner, costear la decoración, ayudar a los chicos, porque en esta edición vamos a tener un tramo de adolescentes iniciantes”, detalló.
Desde KokoFest precisaron además que los fondos permitirán afrontar gastos de difusión y actividades complementarias. “También nos sirve para costear publicidad en redes sociales, pegar afiches en el centro, los premios para los sorteos del día del evento o los stickers para los primeros en entrar”.
La segunda edición de KokoFest busca ampliar la propuesta presentada en su exitoso debut en 2025. En ese sentido, la organizadora adelantó que se incorporarán nuevos formatos: “Esta vez vamos a tener nuevos juegos, charlas y talleres”. Al mismo tiempo, señalaron que existen gestiones en curso para fortalecer el perfil formativo del festival.
Desde la organización remarcan que la preventa no tiene fines comerciales individuales ni genera beneficios para terceros. “Es una forma de poder tener mejores cosas en el evento, superarnos y que se note. La plata no va ni para la organización ni para ningún tercero, va solo al evento”.
Finalmente, los organizadores aclararon que la decisión de no vender merchandising durante el festival responde a una lógica de cuidado del espacio colectivo: “Solo va a estar disponible ahora porque el día del evento la idea es que cada ilustrador venda, no sacarles clientes”.
KokoFest se consolida así como un espacio autogestivo que apuesta a fortalecer la escena local de la ilustración y el arte gráfico, sosteniendo su crecimiento a partir del acompañamiento del público y de la propia comunidad artística de la ciudad y la región.