Martes caluroso con algo de viento en Comodoro

Este martes 13 de enero se presentará con buen tiempo en Comodoro Rivadavia, ideal para actividades al aire libre y movimiento en la ciudad. Durante toda la jornada se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas templadas a cálidas.

La mañana arrancará fresca, con unos 18°C, y viento del noroeste que soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 69 km/h.

Por la tarde, el termómetro subirá hasta los 27°C, acompañando un ambiente agradable para disfrutar de la costa, los espacios verdes o salir a hacer trámites y actividades recreativas. El viento seguirá presente, con intensidades de 32 a 41 km/h, también del noroeste.

Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 25°C, manteniendo un clima templado y estable. El viento rotará al oeste, pero continuará con ráfagas intensas.