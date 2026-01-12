Talento comodorense compite en el Pre Cosquín 2026

La delegación de Comodoro Rivadavia participará del 54° Certamen para Nuevos Valores con representantes en música, danza y malambo. Las presentaciones serán el martes 13 y miércoles 14 de enero en la Plaza Próspero Molina y podrán seguirse en vivo por YouTube.

Comodoro Rivadavia volverá a tener presencia en uno de los escenarios más emblemáticos del folklore argentino. Los artistas seleccionados en la sede local del Pre Cosquín se preparan para competir en el 54° Certamen para Nuevos Valores, que se desarrollará los días martes 13 y miércoles 14 de enero, desde las 21 horas, en la Plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa de Cosquín.

La delegación comodorense participará en diversas categorías que abarcan música, danza y malambo, con propuestas que reflejan la diversidad y el nivel artístico de la escena local. Desde la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, se acompaña la participación de los ganadores del selectivo realizado en la ciudad, quienes buscarán un lugar en la instancia final del certamen.

Al referirse a esta nueva participación, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, subrayó la importancia del evento para los artistas locales y señaló que “participar en la edición número 54 de este certamen es un hito para nuestros artistas”. En esa línea, remarcó que el Pre Cosquín “es el espacio por excelencia que reúne a los nuevos valores de la música y la danza de todo el territorio argentino”, y consideró que la presencia de una delegación numerosa “habla del excelente nivel cultural que tenemos en la ciudad”.

Peralta también puso el acento en el valor simbólico de esta representación: “Esta delegación no solo representa la excelencia técnica, sino que lleva consigo el sueño de muchos comodorenses. Desde el Municipio, nuestra prioridad es seguir fomentando estos espacios que proyectan el talento local a nivel nacional en el escenario más importante del folklore”.

Para que la comunidad pueda acompañar a los y las artistas, ambas jornadas del certamen se transmitirán en vivo a partir de las 21 horas a través del canal oficial de YouTube del festival, “Aquí Cosquín”. “Invitamos a todos los vecinos a sumarse a la transmisión. Es un orgullo ver cómo nuestra ciudad se hace presente en este 54° certamen, demostrando que Comodoro es una verdadera cuna de artistas”, concluyó la funcionaria.

Representantes de la Sede Comodoro Rivadavia

Música

Amapola: Canción Inédita.

Tierra y Viento: Dúo Vocal.

Julieta Díaz Taborelli: Solista Vocal.

Romina Sides Osses: Solista Vocal.

Danza y Malambo