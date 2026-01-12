"Veteranos", de Rosabetty Muñoz: una poesía que enfrenta el desprecio a la vejez y la memoria

La poeta chilena Rosabetty Muñoz publica Veteranos (2025) con Ediciones Las Guachas, un libro que aborda el deterioro de los cuerpos, la vejez y los profundos cambios sociales y políticos del presente.

Ediciones Las Guachas lanza Veteranos (2025), el nuevo libro de poesía de la autora chilena Rosabetty Muñoz, una obra que se inscribe en la Colección Derivas Poéticas y que propone una mirada cruda y política sobre la vejez, el cuerpo y la memoria en un contexto de creciente exclusión social. Se trata de un libro inédito en Chile al momento de su publicación y que fue presentado en la Feria Caudal de Valdivia (10 y 11 de enero), dedicada a la edición independiente.

Rosabetty Muñoz nació en Ancud (Chile) en 1960 y es una de las voces más reconocidas de la poesía chilena contemporánea. Profesora de Castellano, ha desarrollado su vida y su obra en el sur de Chile, particularmente en Chiloé, combinando la docencia con una intensa producción literaria. A lo largo de más de cuatro décadas publicó títulos fundamentales como Canto de una oveja del rebaño (1981), En lugar de morir (1987), Hijos (1991), Baile de señoritas (1994), La santa, historia de su elevación (1998), Sombras en el Rosselot (2002), Ratada (2005), En nombre de ninguna (2008), Polvo de huesos (2012), Misión circular (2020), Santo oficio (2020) y La dicha del agua (2024), entre otros.

Su trayectoria ha sido distinguida con importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Pablo Neruda (2000), el Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a la mejor obra inédita por Sombras en el Rosselot (2002), el Premio Regional de Arte y Cultura (2012), el Premio Altazor de las Artes Nacionales en Poesía por Polvo de huesos (2013), el Premio Manuel Montt, otorgado por la Universidad de Chile, por Ratada (2018), el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile por Misión circular (2021), el Premio Municipal de Literatura de Santiago por Técnicas para cegar a los peces (2021), el Premio Atenea por Santo oficio (2021), el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier (2022) y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2024).

En Veteranos (2025), Muñoz reúne una serie de poemas que abordan el desgaste físico, la enfermedad, la decrepitud y el abandono, pero también el lugar social que ocupan los cuerpos envejecidos en las sociedades actuales. Según explica la autora, el libro fue escrito mientras desarrollaba otros textos en paralelo: “Escribí Veteranos mientras exploraba una escritura más íntima, mirando el deterioro de los cuerpos y ciertos modos de vida; aquello más físico, erótico, carnal se concentró en Santo oficio y los poemas que rodean la vejez fueron apareciendo como imantados en el campo de fuerza Veteranos”.

La poeta señala que estos poemas no solo dialogan con la experiencia corporal, sino también con el presente político y social: “Es un conjunto de poemas que aparecen con las señas de declive físico, pero más intensamente aún, con los profundos cambios sociales, políticos que impulsan a revisar nuestra propia actitud frente a los tiempos presentes”. En ese sentido, la obra se posiciona de manera explícita frente al desprecio hacia la vejez, una problemática que atraviesa tanto el libro como el contexto en el que fue impreso.

El colofón de Veteranos (2025) subraya ese posicionamiento político: el libro fue impreso mientras en Argentina jubiladas y jubilados se movilizan por haberes dignos y son reprimidos, “en un país que veta la vejez”. Esta elección editorial fue determinante para que la autora decidiera publicar con Ediciones Las Guachas, sello con sede en San Martín de los Andes. Desde la editorial destacan que se trata de una obra profundamente ligada al presente regional y a la violencia simbólica y material ejercida sobre los cuerpos mayores.

Muñoz reflexiona sobre el origen de ese rechazo social: “Hay una intención política de ir desechando aquello que se aleja de los mercados. Los cuerpos viejos escapan al deseo frívolo del consumo y son portadores de una memoria que generalmente estorba”. Para la autora, las personas mayores interrumpen la ilusión de juventud permanente y placer ilimitado que promueve el sistema.

En ese marco, la poesía aparece como una forma de resistencia. “No es opcional —afirma—, la poesía es una fuerza que contiene esos impulsos; las palabras pueden sanar, nos permiten armar espacios de resguardo, pero también son transformación, posibilidad de iluminar otras maneras de vivir, de ser”. Lejos de una mirada nostálgica, Veteranos (2025) construye una poética que enfrenta el presente y se compromete con su tiempo.

El vínculo con la Patagonia argentina también atraviesa el libro y su publicación. Muñoz se reconoce cercana a la literatura que se escribe en el sur argentino, una zona que —según plantea— desborda lo geográfico y comparte preocupaciones estéticas y políticas. En ese entramado se inscribe el trabajo de Ediciones Las Guachas, que apuesta por una poesía comprometida con el territorio y con los conflictos contemporáneos.

Con Veteranos (2025), Rosabetty Muñoz suma una obra de fuerte densidad poética y política, que interroga el lugar de la vejez, el cuerpo y la memoria en un tiempo marcado por el descarte y el olvido, y reafirma a la poesía como un espacio activo de sentido frente a la violencia del presente.