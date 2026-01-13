Cine, cosplay y k-pop: POPCORN reafirma su lugar en la agenda cultural

El encuentro se realizará el 17 y 18 de enero de 14 a 20 en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita. Proyecciones, cosplay, k-pop, juegos y stands conforman una propuesta que combina consumo cultural, participación y autogestión.

POPCORN nació hace casi una década como una respuesta concreta a una ausencia en la agenda cultural de Comodoro Rivadavia. En un contexto donde ciertas expresiones no encontraban espacio en el circuito comercial, el evento se propuso desde el inicio como un punto de encuentro para el cine alternativo y la cultura pop. “Queríamos que haya un evento donde la gente pudiera ver películas que normalmente no llegaban al cine comercial, sobre todo anime, animación alternativa, cosas más retro o de culto”, explicaron desde la productora Banzai Eventos a El Patagónico.

Con el tiempo, aquella idea inicial fue ampliándose y sumando nuevas disciplinas. Juegos de mesa, cosplay y k-pop se integraron de manera orgánica a la propuesta, consolidando un formato que prioriza la participación activa del público. “La idea siempre fue armar un lugar de encuentro”, señalaron, y ese concepto atraviesa todas las ediciones.

"Chainsaw Man – El Arco de Reze" Sábado 17 16:00 hs Auditorio del Centro Cultural La función será: en japonés subtitulada Importante: No es apta para niños Dentro de la sala está prohibido comer y beber. Si te gusta el suspenso, la acción y las historias intensas… ¡no te la podés perder! Resumen : En este arco, Denji empieza una nueva etapa cuando conoce a Reze, una chica misteriosa que parece traer calma a su vida… hasta que secretos peligrosos salen a la luz. Entre combates brutales, decisiones difíciles y emociones que se mezclan con la violencia del mundo de los demonios, la historia pone a prueba el corazón —y las cadenas— de Denji.

En sus primeros años, POPCORN fue un evento de escala reducida. Sin embargo, el crecimiento del público y de las comunidades vinculadas a la cultura pop impulsó una transformación sostenida. “Pasó de ser algo bastante chico a convertirse en un evento mucho más completo, con más stands, más artistas y más cosplayers”. Hoy, POPCORN ocupa un lugar intermedio dentro del calendario anual: mantiene una identidad propia y reconocible, pero convive con propuestas de mayor escala, como Banzai!, el evento principal de la productora.

La edición 2026 condensa los elementos que definen al encuentro. El sábado 17, a partir de las 16, se proyectará Chainsaw Man – El arco de Reze, seguida por un show de k-pop con bailarines locales a las 18.30. El domingo 18, también desde las 16, habrá una nueva proyección, mientras que a las 18 se realizará el desfile de cosplay, con votación abierta del público, y a las 19 el cierre estará a cargo del Random Dance de k-pop, una actividad abierta y participativa. Durante ambas jornadas, funcionarán de manera permanente stands, espacios de juegos de mesa, videojuegos y otras propuestas.

Los stands cumplen un rol central dentro del evento y responden a un criterio claro de selección. “Siempre priorizamos proyectos independientes, emprendedores y gente que realmente forma parte de esta movida”. Lejos de una lógica puramente comercial, POPCORN busca visibilizar el trabajo local y regional, y fortalecer redes que se sostienen más allá de un solo evento.

Cada disciplina que integra la programación tiene un peso específico dentro del concepto general. El cine, como origen del proyecto, convive con prácticas que apelan a la expresión y al encuentro. “No es solo mirar, sino participar, expresarse y compartir”. En ese sentido, el cosplay y el k-pop permiten exhibir procesos creativos y dedicación artística, mientras que los juegos de mesa proponen un espacio más calmo y social. La fotografía, por su parte, funciona como registro y reconocimiento: “Es una forma de mostrar la importancia que tienen para nosotros todos los participantes”.

El público también acompañó ese crecimiento. Lo que comenzó como un espacio para un nicho específico hoy convoca a personas de distintas edades y trayectorias. “Hay quienes empezaron viniendo de adolescentes y ahora vienen con amigos, parejas o incluso familia”.

La decisión de sostener el carácter libre y gratuito del evento es otro de los ejes centrales. “Hace que venga gente muy diversa, que quizás no podría pagar una entrada o que se anima a venir por primera vez”.

POPCORN se construye, además, de manera colectiva. En esta edición participan distintos proyectos locales: el área de artistas está a cargo de KokoFest, los juegos de mesa de La Galería de Moriarty y el sector gamer y de realidad virtual de Astro Play. “La idea es siempre sumar y potenciar lo que ya existe en la ciudad”.

Con buenas expectativas de convocatoria para el fin de semana del 17 y 18 de enero de 14:00 a 20:00, POPCORN reafirma su lugar dentro del circuito cultural local y regional. “Es un espacio reconocido para la cultura pop, el anime y las expresiones alternativas, y un punto de encuentro para comunidades que no siempre tienen visibilidad”.

De cara al futuro, la organización apuesta a seguir creciendo sin perder la esencia. “Seguir sumando propuestas, quizás más cine, más talleres, y seguir dando espacio a nuevas generaciones”, proyectan desde la productora, con un objetivo claro: que POPCORN continúe siendo, ante todo, un espacio de encuentro, expresión y comunidad.