El Municipio renueva el registro de artistas locales y abre la puerta a nuevos talentos

La Secretaría de Cultura lanzó una convocatoria abierta para actualizar el Padrón de artistas de Comodoro Rivadavia, con el fin de fortalecer la planificación cultural y ampliar la participación de músicos, bailarines y creadores emergentes.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia puso en marcha una convocatoria abierta destinada a renovar y ampliar el Padrón de artistas y talentos locales, una herramienta clave para ordenar, visibilizar y proyectar la actividad cultural de la ciudad. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura, apunta tanto a artistas con trayectoria como a jóvenes que se encuentran dando sus primeros pasos.

El registro está orientado a bandas y grupos musicales de todos los géneros, solistas vocales e instrumentales, compañías de danza, ballets y colectivos artísticos, con especial atención en la detección de nuevas expresiones juveniles. El objetivo es contar con una base de datos actualizada que permita diseñar programaciones inclusivas para festivales, ciclos culturales, actividades en espacios públicos y eventos institucionales previstos para el próximo año.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, subrayó que el padrón constituye una herramienta estratégica para garantizar criterios de equidad y transparencia en la selección de artistas. Según expresó, conocer en profundidad el entramado artístico local posibilita generar políticas culturales más ordenadas y con igualdad de oportunidades para quienes producen arte en la ciudad.

La funcionaria también destacó el carácter dinámico del registro, pensado para reflejar la diversidad cultural de Comodoro Rivadavia y funcionar como un canal directo entre el Estado municipal y la comunidad artística. En ese sentido, remarcó que la actualización permanente del padrón es fundamental para que ningún proyecto o creador quede al margen de las propuestas culturales planificadas para 2026.

Desde el área de Cultura señalaron, además, que el proceso de actualización no solo facilita la organización de la agenda cultural, sino que contribuye a fortalecer la identidad local y a ampliar el acceso de la comunidad a distintas manifestaciones artísticas.

INFORMACION E INSCRIPCIONES

Las personas interesadas en incorporarse al padrón o actualizar sus datos pueden solicitar el formulario de inscripción y los requisitos correspondientes a través del WhatsApp 297 401-3825.